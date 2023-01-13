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НОК Украины исключил из своего состава Шевченко, Беленюка, Суркиса, Шуфрича и других

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Заседание Генассамблеи НОК прошло 13 января онлайн
Заседание Генассамблеи НОК прошло 13 января онлайн
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины 13 января большинством голосов решил удовлетворить заявления отдельных членов НОК о выходе из состава исполкома и организации. Об этом сообщила пресс-служба комитета в Facebook.

Решение было принято на ХХХVIII Генеральной внеочередной ассамблее НОК, проходившей в Zoom, заседание транслировалось онлайн.

В ходе заседания НОК принял отставки футболиста и тренера Андрея Шевченко, который был вице-президентом НОК, олимпийского чемпиона и нардепа от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка, президента Федерации хоккея Украины Георгия Зубко, народного депутата от фракции "Батьківщина" Андрея Кожемякина, и.о. президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, нардепов из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами ОПЗЖ) Григория Суркиса и Нестора Шуфрича.

Кроме того, одним из вице-президентов НОК Украины избран Александр Крикун – легкоатлет, специализирующийся в метании молота, призер Олимпийских игр.

Контекст:

17 ноября 2022 года Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета – им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт – и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов.

В список вошли, в частности, народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис и Нестор Шуфрич, а также ряд бывших членов Партии регионов.

Шевченко 18 ноября заявил, что уйдет из НОК, так как не может оставаться при таком составе. 21 ноября аналогичное заявление сделал Беленюк.

Шуфрич, Суркис и нардеп Андрей Кожемякин были исключены из исполкома НОК 18 ноября. 

Теги: Григорий Суркис, спорт, Андрей Кожемякин, Нестор Шуфрич, НОК, народные депутаты, комитет, Георгий Зубко, вице-президент, Жан Беленюк, футболист Андрей Шевченко
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