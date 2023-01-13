НОК Украины исключил из своего состава Шевченко, Беленюка, Суркиса, Шуфрича и других

Решение было принято на ХХХVIII Генеральной внеочередной ассамблее НОК, проходившей в Zoom, заседание транслировалось онлайн.

В ходе заседания НОК принял отставки футболиста и тренера Андрея Шевченко, который был вице-президентом НОК, олимпийского чемпиона и нардепа от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка, президента Федерации хоккея Украины Георгия Зубко, народного депутата от фракции "Батьківщина" Андрея Кожемякина, и.о. президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, нардепов из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами ОПЗЖ) Григория Суркиса и Нестора Шуфрича.

Кроме того, одним из вице-президентов НОК Украины избран Александр Крикун – легкоатлет, специализирующийся в метании молота, призер Олимпийских игр.