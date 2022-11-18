Гутцайт предложил Шевченко обсудить его членство в Национальном олимпийском комитете

Об этом Гутцайт сообщил в Facebook 18 ноября.

17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета (им стал Гутцайт) и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов.

В список вошли чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, а также народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

Шевченко 18 ноября заявил, что уходит из НОК из-за такого состава.

Суркис и Шуфрич подали заявления о выходе из состава комитета по собственному желанию, сообщил Гутцайт.

"Выборы президента Национального олимпийского комитета Украины и членов исполкома вчера прошли демократически и честно. И я уважаю решение каждого представителя, который присоединился к решению будущего НОК и спорта в Украине в целом, – заявил министр. – Андрею Шевченко я предложил встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме НОК".