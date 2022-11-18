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Гутцайт предложил Шевченко обсудить его членство в Национальном олимпийском комитете

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Выборы президента и членов исполкома НОК "вчера прошли демократически и честно", заявил Гутцайт
Выборы президента и членов исполкома НОК "вчера прошли демократически и честно", заявил Гутцайт
Фото: Суспільне Мовлення / Facebook

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт предложил бывшему главному тренеру сборной Украины по футболу Андрею Шевченко обсудить его членство в исполнительном комитете Национального олимпийского комитета.

Об этом Гутцайт сообщил в Facebook 18 ноября.

17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета (им стал Гутцайт) и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов.

В список вошли чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, а также народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

Шевченко 18 ноября заявил, что уходит из НОК из-за такого состава.

Суркис и Шуфрич подали заявления о выходе из состава комитета по собственному желанию, сообщил Гутцайт.

"Выборы президента Национального олимпийского комитета Украины и членов исполкома вчера прошли демократически и честно. И я уважаю решение каждого представителя, который присоединился к решению будущего НОК и спорта в Украине в целом, – заявил министр. – Андрею Шевченко я предложил встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме НОК".

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid02UgYmUNbMSjMY97cgvbFEKY89P6UNwX1QMsGFu3uEZG2GQRY5Gfbqs1jz1ppN7MkYl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Григорий Суркис, Нестор Шуфрич, НОК, футболист Андрей Шевченко, Вадим Гутцайт
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