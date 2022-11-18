"Не могу оставаться при таком составе". Андрей Шевченко заявил об уходе из НОК Украины

Шевченко: Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их Фото: ЕРА

"В самое тяжелое время в истории моей страны я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу, ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время не могу остаться в НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их", – написал он.

17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета (им стал нынешний министр спорта Вадим Гутцайт) и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов.

В список членов НОК вошли сам Шевченко, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, а также народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис, Нестор Шуфрич и другие. Шуфрич и Суркис и раньше были членами комитета.