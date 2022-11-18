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"Не могу оставаться при таком составе". Андрей Шевченко заявил об уходе из НОК Украины

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Шевченко: Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их
Шевченко: Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их
Фото: ЕРА

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко 18 ноября в Facebook заявил об уходе из состава Национального олимпийского комитета Украины.

"В самое тяжелое время в истории моей страны я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу, ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время не могу остаться в НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их", – написал он. 

https://www.facebook.com/shevaofficial/posts/pfbid0AiU2Djp2NoHrx6ygvkeAA1WPfkmGfLBkcyciqRbmpnGHWkKwds8zvPxyNZQKEHB3l

17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета (им стал нынешний министр спорта Вадим Гутцайт) и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов. 

В список членов НОК вошли сам Шевченко, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, а также народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис, Нестор Шуфрич и другие. Шуфрич и Суркис и раньше были членами комитета.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Григорий Суркис, спорт, НОК, Александр Усик, футболист Андрей Шевченко, Вадим Гутцайт
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