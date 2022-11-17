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Новым президентом НОК Украины стал министр молодежи и спорта Гутцайт

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За кандидатуру Гутцайта отдали голоса 123 делегата
За кандидатуру Гутцайта отдали голоса 123 делегата
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины избран министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Об этом пресс-служба комитета сообщила в Facebook 17 ноября.

Во время голосования в ассамблее НОК Гутцайту отдали предпочтение 123 делегата. Олимпийского чемпиона Токио, народного депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка, который также был кандидатом на должность, поддержали 22 человека. Директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский получил два голоса.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/5666980663381417

Беленюк прокомментировал свое поражение в Instagram. 

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Мы сражались как могли и продолжим эту борьбу. Кто видел трансляцию – все должны были все понять", – написал Беленюк.

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Скриншот: zhanbeleniuk / Instagram

По информации "Укринформа", бывший президент НОК Сергей Бубка отказался в этом году подавать свою кандидатуру. Он возглавлял комитет с 2005 года. 

В Генассамблее НОК также избрали новых членов НОК. В частности, избраны Григорий Суркис, Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и Нестор Шуфрич. Трансляция велась в YouTube комитета.

Контекст:

Гутцайт – олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года в Барселоне, тренер и президент Федерации фехтования Украины. С 2018 года он был директором департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, с 4 марта 2020 года – министр молодежи и спорта Украины, отметил "Укринформ".

Теги: Григорий Суркис, Украина, Сергей Бубка, Андрей Шевченко, НОК, Александр Усик, Лилия Подкопаева, Вадим Гутцайт
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