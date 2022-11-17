Новым президентом НОК Украины стал министр молодежи и спорта Гутцайт

Во время голосования в ассамблее НОК Гутцайту отдали предпочтение 123 делегата. Олимпийского чемпиона Токио, народного депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка, который также был кандидатом на должность, поддержали 22 человека. Директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский получил два голоса.

Беленюк прокомментировал свое поражение в Instagram.

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Мы сражались как могли и продолжим эту борьбу. Кто видел трансляцию – все должны были все понять", – написал Беленюк.

Скриншот: z hanbeleniuk / Instagram

По информации "Укринформа", бывший президент НОК Сергей Бубка отказался в этом году подавать свою кандидатуру. Он возглавлял комитет с 2005 года.

В Генассамблее НОК также избрали новых членов НОК. В частности, избраны Григорий Суркис, Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и Нестор Шуфрич. Трансляция велась в YouTube комитета.