Генассамблея НОК может исключить из своего состава представителей ОПЗЖ и Шевченко 13 января – СМИ

"Этим письмом информирую вас, что в соответствии со статьей 5.3.3. Устава НОК Украины мною принято решение провести 13 января 2023 внеочередную XXXVIII Генеральную ассамблею НОК Украины с помощью средств видео- и аудиосвязи на базе программной платформы ZOOM", – написал Гутцайт членам олимпийского комитета.

Согласно повестке заседания, которую тоже опубликовал "Цензор.НЕТ", планируют рассмотреть в том числе кадровые вопросы (третьим пунктом в повестке указаны довыборы вице-президента НОК и изменения в персональном составе членов комитета).

Как пишет СМИ, вице-президентом НОК является бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, который в ноябре прошлого года сообщил об уходе из состава комитета. Такое заявление Шевченко сделал 18 ноября, на следующий день после заседания Генассамблеи, на котором избрали 168 членов НОК на период 2022–2026 годов и президента комитета.

Кроме Шевченко, в список членов НОК вошли чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Также в список вошли народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

Шуфрич, Кожемякин и Суркис были исключены из состава НОК после заявления Шевченко 18 ноября.

Однако 21 ноября футболист Роман Зозуля заявил, что в составе комитета еще остаются более 15 представителей ОПЗЖ (Михаил Кошляк, Олег Корбан, Александр Симоненко, Андрей Винграновский) и бывшие члены "Партии регионов" (Александр Волков, Роман Мулик, Мирослав Карабин).

"Цензор. НЕТ" предполагает, что именно вопросы, касающиеся заявления Шевченко и исключения представителей ОПЗЖ из состава комитета, будут рассмотрены на заседании Генассамблеи НОК 13 января.