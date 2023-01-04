"Слуга народа" и "Батьківщина" разъяснили свою позицию по лишению мандатов депутатов от ОПЗЖ

Заявления "Слуги народа" и "Батьківщини" сводятся к тому, что они выступают за правовые способы борьбы против ОПЗЖ Фото: depositphotos.com

Заявления обеих политсил сводятся к тому, что они выступают исключительно за правовые и конституционные способы борьбы против запрещенных партий.

В частности, заявление "Батьківщини" опубликовала в Facebook лидер партии Юлия Тимошенко. По ее словам, фракция "Батьківщина" поддержит любой конституционный законопроект, "призванный восстановить справедливость и реализовать запрос общества на очищение власти от коллаборационистов".

"В то же время мы ожидаем от силовых структур возбуждения уголовных производств против действующих народных депутатов за измену и передачи их в Верховную Раду! Где они, эти уголовные дела? И кто в силовых структурах прикрывает коллаборационистов?" – отметила она.

Заявление "Слуги народа" опубликовала в Telegram спикер партии Юлия Палийчук. В нем говорится, что партия выступает за то, чтобы наказание пророссийских сил за совершенные преступления имело серьезное юридическое основание, которое не будет вызывать сомнений ни в украинских, ни в международных судах.

"Мы поддерживаем и будем поддерживать все законные и конституционные методы лишения остатков политического влияния всех представителей пророссийских сил. Но мы не готовы поддерживать волюнтаристские и юридически ничтожные инициативы, которые только подыгрывают пророссийским силам, оставляя им шанс на юридическое обжалование и политическую реабилитацию в будущем", – объяснили в политсиле.