"Слуга народа" и "Батьківщина" разъяснили свою позицию по лишению мандатов депутатов от ОПЗЖ

Заявления обеих политсил сводятся к тому, что они выступают исключительно за правовые и конституционные способы борьбы против запрещенных партий.
В частности, заявление "Батьківщини" опубликовала в Facebook лидер партии Юлия Тимошенко. По ее словам, фракция "Батьківщина" поддержит любой конституционный законопроект, "призванный восстановить справедливость и реализовать запрос общества на очищение власти от коллаборационистов".
"В то же время мы ожидаем от силовых структур возбуждения уголовных производств против действующих народных депутатов за измену и передачи их в Верховную Раду! Где они, эти уголовные дела? И кто в силовых структурах прикрывает коллаборационистов?" – отметила она.
Заявление "Слуги народа" опубликовала в Telegram спикер партии Юлия Палийчук. В нем говорится, что партия выступает за то, чтобы наказание пророссийских сил за совершенные преступления имело серьезное юридическое основание, которое не будет вызывать сомнений ни в украинских, ни в международных судах.
"Мы поддерживаем и будем поддерживать все законные и конституционные методы лишения остатков политического влияния всех представителей пророссийских сил. Но мы не готовы поддерживать волюнтаристские и юридически ничтожные инициативы, которые только подыгрывают пророссийским силам, оставляя им шанс на юридическое обжалование и политическую реабилитацию в будущем", – объяснили в политсиле.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.
14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.
До начала полномасштабного вторжения России во фракцию ОПЗЖ входило 43 депутата, напомнила "Украинская правда" (сейчас эти данные с сайта парламента убрали). Часть депутатов после 24 февраля вышли из фракции, нескольких депутатов, избранных в парламент от этой партии, после начала полномасштабного вторжения уже лишили мандатов: Илью Киву и Юлию Левочкину – после подачи ими соответствующих заявлений, Вадима Рабиновича – после лишения его украинского гражданства. Сейчас в группу "Платформа за жизнь и мир", как сообщается на сайте Рады, входят 25 депутатов.
В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.