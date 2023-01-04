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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" и "Батьківщина" разъяснили свою позицию по лишению мандатов депутатов от ОПЗЖ

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Заявления "Слуги народа" и "Батьківщини" сводятся к тому, что они выступают за правовые способы борьбы против ОПЗЖ
Заявления "Слуги народа" и "Батьківщини" сводятся к тому, что они выступают за правовые способы борьбы против ОПЗЖ
Фото: depositphotos.com

Партии "Батьківщина" и "Слуга народа", депутаты которых 4 января не поддержали сбор голосов за лишение мандата нардепов от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь", опубликовали заявления с объяснением своей позиции по этому вопросу.

Заявления обеих политсил сводятся к тому, что они выступают исключительно за правовые и конституционные способы борьбы против запрещенных партий. 

В частности, заявление "Батьківщини" опубликовала в Facebook лидер партии Юлия Тимошенко. По ее словам, фракция "Батьківщина" поддержит любой конституционный законопроект, "призванный восстановить справедливость и реализовать запрос общества на очищение власти от коллаборационистов".

"В то же время мы ожидаем от силовых структур возбуждения уголовных производств против действующих народных депутатов за измену и передачи их в Верховную Раду! Где они, эти уголовные дела? И кто в силовых структурах прикрывает коллаборационистов?" – отметила она.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/pfbid0EnPQ45hTi2sMsQLg5E1VCJ9z2EjiVLb2zFVHtyBs1wqR9xvz6mCKQXQZKj69yq34l

Заявление "Слуги народа" опубликовала в Telegram спикер партии Юлия Палийчук. В нем говорится, что партия выступает за то, чтобы наказание пророссийских сил за совершенные преступления имело серьезное юридическое основание, которое не будет вызывать сомнений ни в украинских, ни в международных судах.

"Мы поддерживаем и будем поддерживать все законные и конституционные методы лишения остатков политического влияния всех представителей пророссийских сил. Но мы не готовы поддерживать волюнтаристские и юридически ничтожные инициативы, которые только подыгрывают пророссийским силам, оставляя им шанс на юридическое обжалование и политическую реабилитацию в будущем", – объяснили в политсиле.

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине

До начала полномасштабного вторжения России во фракцию ОПЗЖ входило 43 депутата, напомнила "Украинская правда" (сейчас эти данные с сайта парламента убрали). Часть депутатов после 24 февраля вышли из фракции, нескольких депутатов, избранных в парламент от этой партии, после начала полномасштабного вторжения уже лишили мандатов: Илью Киву и Юлию Левочкину – после подачи ими соответствующих заявлений, Вадима Рабиновича – после лишения его украинского гражданства. Сейчас в группу "Платформа за жизнь и мир", как сообщается на сайте Рады, входят 25 депутатов.

В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Украина, ВО Батьківщина, депутаты, народные депутаты, запрет, мандат, Слуга народа, ОПЗЖ
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