Исполком НОК принял отставку Суркиса, Шуфрича и Кожемякина

"Сегодня исполкомом единогласно принято решение об отставке членов Национального олимпийского комитета Украины Андрея Кожемякина, Григория Суркиса, Нестора Шуфрича по их добровольной письменной просьбе", – говорится в сообщении.
Еще до принятия этого решения глава НОК, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт предложил тренеру Андрею Шевченко встретиться и обсудить его членство в исполкоме НОК.
"Нестор Шуфрич и Григорий Суркис обратились ко мне с заявлениями о выходе из состава членов НОК по собственному желанию. Андрею Шевченко я предложил встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме НОК", – сообщил Гутцайт.
17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета – им стал Гутцайт – и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов.
В список членов НОК вошли, в частности, футболист Андрей Шевченко, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Также в список вошли народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.
Шевченко 18 ноября заявил, что уйдет из НОК, так как не не может оставаться при таком составе.