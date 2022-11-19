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Исполком НОК принял отставку Суркиса, Шуфрича и Кожемякина

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Решение было принято единогласно
Решение было принято единогласно
НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team

Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины (НОК) на внеочередном заседании 18 ноября принял отставку Андрея Кожемякина, Григория Суркиса и Нестора Шуфрича. Об этом сообщила пресс-служба НОК.

"Сегодня исполкомом единогласно принято решение об отставке членов Национального олимпийского комитета Украины Андрея Кожемякина, Григория Суркиса, Нестора Шуфрича по их добровольной письменной просьбе", – говорится в сообщении. 

Еще до принятия этого решения глава НОК, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт предложил тренеру Андрею Шевченко встретиться и обсудить его членство в исполкоме НОК. 

"Нестор Шуфрич и Григорий Суркис обратились ко мне с заявлениями о выходе из состава членов НОК по собственному желанию. Андрею Шевченко я предложил встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме НОК", – сообщил Гутцайт. 

Контекст:

17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета – им стал Гутцайт – и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов. 

В список членов НОК вошли, в частности, футболист Андрей Шевченко, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Также в список вошли народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

Шевченко 18 ноября заявил, что уйдет из НОК, так как не не может оставаться при таком составе.

Теги: Григорий Суркис, спорт, Андрей Кожемякин, Нестор Шуфрич, НОК, народные депутаты, отставка, комитет, футболист Андрей Шевченко, Вадим Гутцайт
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