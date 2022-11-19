Исполком НОК принял отставку Суркиса, Шуфрича и Кожемякина

"Сегодня исполкомом единогласно принято решение об отставке членов Национального олимпийского комитета Украины Андрея Кожемякина, Григория Суркиса, Нестора Шуфрича по их добровольной письменной просьбе", – говорится в сообщении.

Еще до принятия этого решения глава НОК, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт предложил тренеру Андрею Шевченко встретиться и обсудить его членство в исполкоме НОК.

"Нестор Шуфрич и Григорий Суркис обратились ко мне с заявлениями о выходе из состава членов НОК по собственному желанию. Андрею Шевченко я предложил встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме НОК", – сообщил Гутцайт.