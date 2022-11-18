Суркис и Кожемякин покинут состав НОК Украины, они предложили вместо себя спортсменов из ВСУ

17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета – им стал нынешний министр спорта Вадим Гутцайт – и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов.

"К сожалению, после подведения итогов голосования оказалось, что в новом составе Национального олимпийского комитета вообще не представлены спортсмены, с оружием в руках дающие отпор российскому агрессору. Комитет Верховной Рады Украины по молодежи и спорту считает это недопустимым в условиях, когда более 130 спортсменов погибли, защищая Украинское государство. Поэтому, с целью исправления этой ошибки, что является неуважением к защитникам Украины, председатель комитета Андрей Кожемякин и секретарь комитета Григорий Суркис решили передать свои места в составе Национального олимпийского комитета Украины спортсменам, которые на передовой защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность", – сказано в сообщении парламентского комитета.

Кожемякин предлагает вместо себя избрать в состав Национального олимпийского комитета Украины командира взвода десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, находящегося на передовой лейтенанта Петра Нагорного – мастера спорта по греко-римской борьбе, судью международной категории, заместителя начальника управления молодежи и спорта Ровенской областной военной администрации.

Суркис предлагает вместо себя избрать полковника СБУ, мастера спорта Украины, заслуженного тренера Украины по рукопашному бою Алексея Никитенко, который служит на передовой в составе ВСУ с марта этого года. Никитенко работал в спецподразделениях СБУ и одновременно защищал честь Украины в составе сборной команды на Играх непокоренных.