ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Суркис и Кожемякин покинут состав НОК Украины, они предложили вместо себя спортсменов из ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета и 168 членов комитета на период 2022 2026 годов
Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов
Фото: obozrevatel.com

Новоизбранные члены Национального олимпийского комитета Украины Григорий Суркис и Андрей Кожемякин покинут состав НОК. О решении Суркиса и Кожемякина пишет сайт комитета ВР по вопросам молодежи и спорта.

17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета – им стал нынешний министр спорта Вадим Гутцайт – и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов. 

"К сожалению, после подведения итогов голосования оказалось, что в новом составе Национального олимпийского комитета вообще не представлены спортсмены, с оружием в руках дающие отпор российскому агрессору. Комитет Верховной Рады Украины по молодежи и спорту считает это недопустимым в условиях, когда более 130 спортсменов погибли, защищая Украинское государство. Поэтому, с целью исправления этой ошибки, что является неуважением к защитникам Украины, председатель комитета Андрей Кожемякин и секретарь комитета Григорий Суркис решили передать свои места в составе Национального олимпийского комитета Украины спортсменам, которые на передовой защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность", – сказано в сообщении парламентского комитета.

Кожемякин предлагает вместо себя избрать в состав Национального олимпийского комитета Украины командира взвода десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, находящегося на передовой лейтенанта Петра Нагорного – мастера спорта по греко-римской борьбе, судью международной категории, заместителя начальника управления молодежи и спорта Ровенской областной военной администрации.

Суркис предлагает вместо себя избрать полковника СБУ, мастера спорта Украины, заслуженного тренера Украины по рукопашному бою Алексея Никитенко, который служит на передовой в составе ВСУ с марта этого года. Никитенко работал в спецподразделениях СБУ и одновременно защищал честь Украины в составе сборной команды на Играх непокоренных.

Контекст:

После голосования 17 ноября в список членов НОК вошли футболист Андрей Шевченко, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, а также народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности). Шевченко 18 ноября заявил, что уйдет из НОК.

Теги: Григорий Суркис, Украина, спорт, Андрей Кожемякин, НОК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (163963)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (97527)
3
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (74179)
4
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (63967)
5
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (47411)
6
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео (42881)
7
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (38351)
8
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио (34363)
 
 
 
 