Аронец заявил, что главой НОК нужно выбрать Шевченко

Шевченко 18 ноября заявил, что уйдет из НОК, так как не может оставаться в комитете при новом составе Фото: Andriy Shevchenko / Facebook

"Питун (вероятно, Аронец имеет ввиду президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН") приветствует избрание нового состава Национального олимпийского комитета Украины. Особенно вице-президента исполкома НОК Нины Уманец (на фото она на Олимпиаде в Сочи, во время расстрелов Майдана и аннексии Крыма), а также председателя НОК Вадима Гутцайта, собравшего команду отборных русофилов. И еще раз о Национальном олимпийском комитете и той всей пророссийской сранье, которая туда пролезла. Давайте мыслить трезво и на перспективу, то есть а что будет с НОК после победы Украины. Как известно, рыба гниет из головы. Глава НОК Вадим Гутцайт провел с собой "звездную команду" бывших регионалов, корешей кума Путина [Виктора] Медведчука и коррупционеров. К примеру, Александр Герега – нардеп от Партии регионов, голосовавший за диктаторские законы 16 января 2014 года, Михаил Кошляк – с 2020!!! года является депутатом Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ или печально известную Нину Уманец, которая уже после 2014 года кичилась фото с Путиным", – написал он.

Аронец добавил, что Гутцайт – фигурант уголовного дела по хищению 2,25 млн грн государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов.

"Этот человек будет развивать спорт в Украине? Будет ли отстаивать интересы Украины на международной арене? Не будет ли покрывать грязные схемы регионалов и коррупционеров? Вопросы риторические. Единственный путь – обнуление всего состава НОК во главе с Гутцайтом. Есть ли альтернатива? Да, конечно! Взять того же Шеву, который с самого начала войны активно фандрейзит для ВСУ, который, как-никак, очень известный публичный человек в мире, особенно в Великобритании и Италии. В той же Италии очень нужно его публичное влияние на подачу информации о войне, ведь пророссийские силы там достаточно сильны", – отметил Аронец.

Он убежден, что Шевченко на должности председателя НОК будет еще больше продвигать Украину и заниматься продвижением украинского спорта после победы в войне.

"Я уверен в этом. И конечно, при Шеве этой срани в составе НОК не будет! Словом, лупим эту скалу, Гутцайт по-хорошему должен сам подать в отставку, НОК нужно распустить, выбрать председателем Шеву, который должен закончить чистку состава НОК и с нуля выбрать достойную команду, которая будет защищать интересы Украины и будет развивать украинское олимпийское движение", – подытожил Аронец.