Аронец заявил, что главой НОК нужно выбрать Шевченко

"Питун (вероятно, Аронец имеет ввиду президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН") приветствует избрание нового состава Национального олимпийского комитета Украины. Особенно вице-президента исполкома НОК Нины Уманец (на фото она на Олимпиаде в Сочи, во время расстрелов Майдана и аннексии Крыма), а также председателя НОК Вадима Гутцайта, собравшего команду отборных русофилов. И еще раз о Национальном олимпийском комитете и той всей пророссийской сранье, которая туда пролезла. Давайте мыслить трезво и на перспективу, то есть а что будет с НОК после победы Украины. Как известно, рыба гниет из головы. Глава НОК Вадим Гутцайт провел с собой "звездную команду" бывших регионалов, корешей кума Путина [Виктора] Медведчука и коррупционеров. К примеру, Александр Герега – нардеп от Партии регионов, голосовавший за диктаторские законы 16 января 2014 года, Михаил Кошляк – с 2020!!! года является депутатом Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ или печально известную Нину Уманец, которая уже после 2014 года кичилась фото с Путиным", – написал он.
Аронец добавил, что Гутцайт – фигурант уголовного дела по хищению 2,25 млн грн государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов.
"Этот человек будет развивать спорт в Украине? Будет ли отстаивать интересы Украины на международной арене? Не будет ли покрывать грязные схемы регионалов и коррупционеров? Вопросы риторические. Единственный путь – обнуление всего состава НОК во главе с Гутцайтом. Есть ли альтернатива? Да, конечно! Взять того же Шеву, который с самого начала войны активно фандрейзит для ВСУ, который, как-никак, очень известный публичный человек в мире, особенно в Великобритании и Италии. В той же Италии очень нужно его публичное влияние на подачу информации о войне, ведь пророссийские силы там достаточно сильны", – отметил Аронец.
Он убежден, что Шевченко на должности председателя НОК будет еще больше продвигать Украину и заниматься продвижением украинского спорта после победы в войне.
"Я уверен в этом. И конечно, при Шеве этой срани в составе НОК не будет! Словом, лупим эту скалу, Гутцайт по-хорошему должен сам подать в отставку, НОК нужно распустить, выбрать председателем Шеву, который должен закончить чистку состава НОК и с нуля выбрать достойную команду, которая будет защищать интересы Украины и будет развивать украинское олимпийское движение", – подытожил Аронец.
17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета – им стал Гутцайт – и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов.
В список членов НОК вошли, в частности, футболист Андрей Шевченко, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Также в список вошли народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.
Шевченко 18 ноября заявил, что уйдет из НОК, так как не может оставаться при таком составе.
Суркис и Шуфрич написали заявления о выходе из состава НОК.
Суркис и народный депутат Украины от "Батьківщини" Андрей Кожемякин заявили, что выходят из НОК и предлагают свои места спортсменам, которые сейчас воюют.
Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины (НОК) на внеочередном заседании 18 ноября принял отставку Кожемякина, Суркиса и Шуфрича.