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"В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго". Беленюк подал заявление о выходе из состава НОК Украины

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Беленюк выходит из состава НОК Украины
Беленюк выходит из состава НОК Украины
Фото: noc-ukr.org

Украинский борец, олимпийский чемпион Токио 2020, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк принял решение выйти из состава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Скриншот своего заявления о выходе из состава организации Беленюк обнародовал 21 ноября в Facebook.

"В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго", – написал спортсмен.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/pfbid02HYnoFhmHWnzyiABEaYHVDfgdReBKTjjRG7h64wTx4Nh1mTbdrL7Jbj4cC2n8HNMLl

В качестве пояснения своего решения Беленюк оставил в комментариях к собственному заявлению ссылку на пост украинского футболиста, экс-игрока сборной Украины Романа Зозули.

Зозуля привел список из более чем 20 фамилий и заявил, что недавно избранный глава НОК Украины Вадим Гутцайт "завел" в НОК команду, 80% которой, по мнению футболиста, не имеют отношения к спорту, зато имеют либо имели отношение к Партии регионов, ОПЗЖ и различным скандалам.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bSwaCGGtbYNzAAbZT85drumM3RRzXVzJXtbZXyDY3iDLkn6pEpWUtvCBU6sk3uMEl&id=100009789399084

Контекст:

17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета – им стал Гутцайт – и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов.

В список членов НОК вошли, в частности, футболист Андрей Шевченко, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Также в список вошли народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

Шевченко 18 ноября заявил, что уйдет из НОК, так как не может оставаться при таком составе.

После этого Шуфрич, Суркис и народный депутат Украины от "Батьківщини" Андрей Кожемякин написали заявления о выходе из состава НОК.

Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины (НОК) на внеочередном заседании 18 ноября принял отставку Кожемякина, Суркиса и Шуфрича.

Теги: Григорий Суркис, Украина, Партия регионов, спорт, Андрей Кожемякин, Нестор Шуфрич, депутаты, НОК, скандал, спортсмены, Жан Беленюк, футболист Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, ОПЗЖ, Вадим Гутцайт, чемпион мира, Платформа за жизнь и мир
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