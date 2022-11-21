"В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго". Беленюк подал заявление о выходе из состава НОК Украины

"В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго", – написал спортсмен.

В качестве пояснения своего решения Беленюк оставил в комментариях к собственному заявлению ссылку на пост украинского футболиста, экс-игрока сборной Украины Романа Зозули.

Зозуля привел список из более чем 20 фамилий и заявил, что недавно избранный глава НОК Украины Вадим Гутцайт "завел" в НОК команду, 80% которой, по мнению футболиста, не имеют отношения к спорту, зато имеют либо имели отношение к Партии регионов, ОПЗЖ и различным скандалам.

Контекст:

17 ноября Генеральная ассамблея НОК избрала нового президента олимпийского комитета – им стал Гутцайт – и 168 членов комитета на период 2022–2026 годов.

В список членов НОК вошли, в частности, футболист Андрей Шевченко, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Также в список вошли народные депутаты из группы "Платформа за жизнь и мир" (была создана нардепами из ОПЗЖ в апреле после запрета ее деятельности) Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

Шевченко 18 ноября заявил, что уйдет из НОК, так как не может оставаться при таком составе.

После этого Шуфрич, Суркис и народный депутат Украины от "Батьківщини" Андрей Кожемякин написали заявления о выходе из состава НОК.

Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины (НОК) на внеочередном заседании 18 ноября принял отставку Кожемякина, Суркиса и Шуфрича.