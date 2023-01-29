Зеленский после "зверского" обстрела Херсона оккупантами написал письмо Макрону о попытках МОК вернуть россиян на Олимпиаду

"Сегодня весь день российская армия зверски обстреливает Херсон. Повреждены жилые дома, разные социальные и транспортные объекты – больница, почта, автостанция. В больнице обстрелом ранены две женщины – медицинские сестрички. В целом по состоянию на данный момент есть сообщения о шести раненых и трех погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных в результате российского террора", – сказал Зеленский.

Глава государства заявил, на фоне постоянных российских террористических ударов по украинским городам и селам и постоянных российских штурмов "даже шокирует", что Украине приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста.

"Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым. Будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой [Донецкой области]", – сказал он.

Зеленский добавил, что 29 января направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора [о желании МОК вернуть россиян на Олимпиаду], который состоялся 24 января. В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", – резюмировал украинский лидер.

До этого Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже".