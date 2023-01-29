Зеленский после "зверского" обстрела Херсона оккупантами написал письмо Макрону о попытках МОК вернуть россиян на Олимпиаду

"Сегодня весь день российская армия зверски обстреливает Херсон. Повреждены жилые дома, разные социальные и транспортные объекты – больница, почта, автостанция. В больнице обстрелом ранены две женщины – медицинские сестрички. В целом по состоянию на данный момент есть сообщения о шести раненых и трех погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных в результате российского террора", – сказал Зеленский.
Глава государства заявил, на фоне постоянных российских террористических ударов по украинским городам и селам и постоянных российских штурмов "даже шокирует", что Украине приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста.
"Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым. Будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой [Донецкой области]", – сказал он.
Зеленский добавил, что 29 января направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону.
"Как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора [о желании МОК вернуть россиян на Олимпиаду], который состоялся 24 января. В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", – резюмировал украинский лидер.
До этого Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".
В июле вице-президент МОК Крейг Риди сказал, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Однако в ноябре президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений. Он назвал такие шаги тошнотворными.
В декабре в ходе разговора Зеленский заявил Баху о недопустимости "спортивной индульгенции". "Белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги – в пятнах крови", – указал президент Украины.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн.
Однако в отношении отдельных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами большинство участников каждого из консультационных звонков высказали мнение, что необходимо уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации. Поэтому в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.
Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.