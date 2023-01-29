В ОВА сообщили о трех жертвах и шести раненых в результате российского обстрела Херсона. Прокуратура начала расследование

"Из-за сегодняшних российских обстрелов пострадали девять человек: три человека погибли (двое мужчин и одна женщина), шестеро получили ранения", – уточнили в ОВА.
Отмечается, что во время обстрела Херсонской областной клинической больницы ранены два человека: медсестра и работница буфета. Обе женщины получили ранения средней степени тяжести.
Херсонская областная прокуратура 29 января в Facebook сообщила о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"29 января оккупационные войска России осуществили очередной обстрел города Херсона. По данным следствия, в результате погибли двое мужчин и женщина, еще четверо гражданских получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Точное количество пострадавших уточняется", – сказано в сообщении прокуратуры (появившемся до уточнения ОВА о шести пострадавших).
По данным прокуратуры, в Херсоне в результате российских обстрелов повреждены жилые дома, административные здания, больница, линии электропередач, газопроводы, автотранспорт. По предварительным данным, захватчики обстреляли город из реактивных систем залпового огня.
Первоначально было известно об одной погибшей и двух раненых в результате семи обстрелов Херсона 29 января, впоследствии число жертв возросло до трех, количество раненых уточнялось.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра. Только за 28 января оккупанты обстреляли Херсонскую область 36 раз, один человек получил ранения.