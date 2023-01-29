ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОВА сообщили о трех жертвах и шести раненых в результате российского обстрела Херсона. Прокуратура начала расследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последствия обстрела больницы в Херсоне российскими оккупантами
Последствия обстрела больницы в Херсоне российскими оккупантами
Фото: Юрій Соболевський / Telegram

Количество раненых в результате обстрела Херсона российскими оккупантами 29 января увеличилось до шести человек, сообщает в Telegram пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

"Из-за сегодняшних российских обстрелов пострадали девять человек: три человека погибли (двое мужчин и одна женщина), шестеро получили ранения", – уточнили в ОВА.

Отмечается, что во время обстрела Херсонской областной клинической больницы ранены два человека: медсестра и работница буфета. Обе женщины получили ранения средней степени тяжести.

Херсонская областная прокуратура 29 января в Facebook сообщила о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"29 января оккупационные войска России осуществили очередной обстрел города Херсона. По данным следствия, в результате погибли двое мужчин и женщина, еще четверо гражданских получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Точное количество пострадавших уточняется", – сказано в сообщении прокуратуры (появившемся до уточнения ОВА о шести пострадавших).

По данным прокуратуры, в Херсоне в результате российских обстрелов повреждены жилые дома, административные здания, больница, линии электропередач, газопроводы, автотранспорт. По предварительным данным, захватчики обстреляли город из реактивных систем залпового огня.

https://www.facebook.com/pho.gov.ua/posts/pfbid0xJ3fHd47QgEMMjWjpipxZacEEVBH5Qkw8X8EubJio1zMuWGq2dYu9PAxUBjc92KHl

Первоначально было известно об одной погибшей и двух раненых в результате семи обстрелов Херсона 29 января, впоследствии число жертв возросло до трех, количество раненых уточнялось.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра. Только за 28 января оккупанты обстреляли Херсонскую область 36 раз, один человек получил ранения.

Теги: Россия, Украина, Херсон, убийство, Херсонская область, раненые, больница, Херсонская ОГА, жертвы, расследование, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, женщины, погибшие, население, мужчины, российские оккупанты, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
Галина ГРИШИНА
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Галина ГРИШИНА
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
Галина ГРИШИНА
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Галина ГРИШИНА
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Галина ГРИШИНА
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (98341)
2
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (84812)
3
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (48550)
4
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (33751)
5
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (33100)
6
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (26097)
7
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (20587)
8
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе (19043)
 
 
 
 