В ОВА сообщили о трех жертвах и шести раненых в результате российского обстрела Херсона. Прокуратура начала расследование

"Из-за сегодняшних российских обстрелов пострадали девять человек: три человека погибли (двое мужчин и одна женщина), шестеро получили ранения", – уточнили в ОВА.

Отмечается, что во время обстрела Херсонской областной клинической больницы ранены два человека: медсестра и работница буфета. Обе женщины получили ранения средней степени тяжести.

Херсонская областная прокуратура 29 января в Facebook сообщила о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"29 января оккупационные войска России осуществили очередной обстрел города Херсона. По данным следствия, в результате погибли двое мужчин и женщина, еще четверо гражданских получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Точное количество пострадавших уточняется", – сказано в сообщении прокуратуры (появившемся до уточнения ОВА о шести пострадавших).

По данным прокуратуры, в Херсоне в результате российских обстрелов повреждены жилые дома, административные здания, больница, линии электропередач, газопроводы, автотранспорт. По предварительным данным, захватчики обстреляли город из реактивных систем залпового огня.

Первоначально было известно об одной погибшей и двух раненых в результате семи обстрелов Херсона 29 января, впоследствии число жертв возросло до трех, количество раненых уточнялось.