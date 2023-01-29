Оккупанты обстреляли Херсон. Число жертв возросло до трех – ОВА

Он добавил, что количество раненых уточняется.
Ранее Херсонская ОВА призвала жителей Херсона покинуть улицы и находиться в укрытиях из-за регулярных обстрелов 29 января. По данным Минздрава Украины, в результате обстрела областной клинической больницы в Херсоне ранение получила медсестра. Толоконников подтвердил ее ранение.
"В течение суток дважды обстреляли областную клиническую больницу, повреждена крыша. Одна медицинская сестра получила ранения. Она в операционной. Какие ранения – пока неизвестно", – рассказал он.
Всего до недавнего времени было известно об одной погибшей и двух раненых в результате семи обстрелов Херсона 29 января.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра. Только за 28 января оккупанты обстреляли Херсонскую область 36 раз, один человек получил ранения.