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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Херсон. Число жертв возросло до трех – ОВА

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Российские оккупанты семь раз обстреляли Херсон, известно о троих погибших
Российские оккупанты семь раз обстреляли Херсон, известно о троих погибших
Фото: Юрій Соболевський / Facebook

В результате обстрелов Херсона российскими оккупантами 29 января погибли как минимум трое людей. Об этом сообщило 29 января "Суспільне" со ссылкой на главу пресс-офиса Херсонской ОВА Александра Толоконникова.

Он добавил, что количество раненых уточняется.

Ранее Херсонская ОВА призвала жителей Херсона покинуть улицы и находиться в укрытиях из-за регулярных обстрелов 29 января. По данным Минздрава Украины, в результате обстрела областной клинической больницы в Херсоне ранение получила медсестра. Толоконников подтвердил ее ранение.

"В течение суток дважды обстреляли областную клиническую больницу, повреждена крыша. Одна медицинская сестра получила ранения. Она в операционной. Какие ранения – пока неизвестно", – рассказал он.

Всего до недавнего времени было известно об одной погибшей и двух раненых в результате семи обстрелов Херсона 29 января.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра. Только за 28 января оккупанты обстреляли Херсонскую область 36 раз, один человек получил ранения.

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