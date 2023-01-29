Оккупанты ночью обстреляли Херсон из "Градов", повреждены дома и транспортное предприятие – ОВА

"Вчера ночью российская армия из реактивных систем залпового огня "Град" в очередной раз атаковала Херсон. Вражескими снарядами повреждены четыре дома херсонцев. Также рашисты попали в коммунальное транспортное предприятие. Здание разрушилось, повреждено около 10 городских транспортных средств", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что пострадавших нет.

В целом 28 января оккупанты обстреляли Херсонскую область 36 раз, один человек получил ранения.