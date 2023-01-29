Россияне за сутки нанесли по Украине один ракетный, 32 авиаудара и 65 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

Угроза авиационных и ракетных ударов россиян сохраняется по всей Украине, предупреждают в Генштабе Фото: Петро Батанов / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей Украине", – сказано в сообщении.

На северском направлении россияне обстреляли районы девяти населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.

На слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов Харьковской области, среди которых Купянск, Двуречная, Казачья Лопань.

На купянском направлении враг обстрелял позиции украинских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской области, Новоселовское – Луганской и Берестово –Донецкой.

На лиманском направлении обстреляны Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На бахмутском направлении под огонь россиян попали районы 21 населенного пункта, среди которых Спорное, Белая Гора, Верхнекаменское, Раздоловка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердычи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

На новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленка, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

На запорожском направлении под огнем оказались 19 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Орехов Запорожской области.

На херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы 12 населенных пунктов, включая Херсон.