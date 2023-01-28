Оккупанты нанесли, предварительно, авиаудар по Середине-Буде Сумской области, есть многочисленные разрушения – ОВА

В результате обстрела в общине зафиксированы многочисленные разрушения Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Facebook

По предварительной информации, удар был авиационным.

"В результате удара по территории города Середина-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду повреждены окна, а также повреждены окна в частных домах", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что, предварительно, жертв нет.

Позже в администрации сообщили, что в результате удара повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы одной из религиозных организаций, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.