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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли, предварительно, авиаудар по Середине-Буде Сумской области, есть многочисленные разрушения – ОВА

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В результате обстрела в общине зафиксированы многочисленные разрушения
В результате обстрела в общине зафиксированы многочисленные разрушения
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Facebook

Российские оккупанты 28 января нанесли удар по территории Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Facebook.

По предварительной информации, удар был авиационным.

"В результате удара по территории города Середина-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду повреждены окна, а также повреждены окна в частных домах", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что, предварительно, жертв нет.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid033qn68Dxu7bLcLW3pCMju2jTaEkkffAxtE6KGAnAUtMtVhGcyhGp4RqMAqE6gwXjXl

Позже в администрации сообщили, что в результате удара повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы одной из религиозных организаций, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid0rPEefSwZFu2QCsZtAvGom4SsRh8HnrF5PWtzCMpGDnWLcCfQcdaqUnWZbT73yv1Yl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

20 января украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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