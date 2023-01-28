Оккупанты нанесли, предварительно, авиаудар по Середине-Буде Сумской области, есть многочисленные разрушения – ОВА

По предварительной информации, удар был авиационным.
"В результате удара по территории города Середина-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду повреждены окна, а также повреждены окна в частных домах", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что, предварительно, жертв нет.
Позже в администрации сообщили, что в результате удара повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы одной из религиозных организаций, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
20 января украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.