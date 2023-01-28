Оккупанты из минометов обстреляли приграничные районы Сумской области

"С 17.30 до 17.45 сообщили о четырех приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Бачевск", – говорится в сообщении.

В результате обстрела личный состав и техника не пострадали.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – добавили в командовании.

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