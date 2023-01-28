Оккупанты из минометов обстреляли приграничные районы Сумской области

"С 17.30 до 17.45 сообщили о четырех приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Бачевск", – говорится в сообщении.
В результате обстрела личный состав и техника не пострадали.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – добавили в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
20 января украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.