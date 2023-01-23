Российские войска обстреляли дом многодетной семьи в Сумской области, погибла женщина, еще два человека ранены – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
В результате обстрела оккупантами есть пострадавшие, добавил он.
"Было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей, – написал Живицкий. – На данный момент известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двух раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу".
Около 14.00 оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли жилые дома и железную дорогу в Ворожбе Сумской области, отмечал ранее Живицкий.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
20 января украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.