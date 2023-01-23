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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли дом многодетной семьи в Сумской области, погибла женщина, еще два человека ранены – ОВА

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Один из снарядов оккупантов попал в жилой дом многодетной семьи в Эсманской общине, рассказал глава Сумской ОВА
Один из снарядов оккупантов попал в жилой дом многодетной семьи в Эсманской общине, рассказал глава Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 23 января обстреляли дом многодетной семьи в Эсманской общине Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

В результате обстрела оккупантами есть пострадавшие, добавил он.

"Было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей, – написал Живицкий. – На данный момент известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двух раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу".

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid029m2KhnX1Xz3xvKwS7Cd6Z4m1fLjCgSBAUpFa8sMbtWGe3zqpeSTRBQnC4cxBPT7Sl

Около 14.00 оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли жилые дома и железную дорогу в Ворожбе Сумской области, отмечал ранее Живицкий.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

20 января украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

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