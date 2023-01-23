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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома и железную дорогу в Сумской области – ОВА

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В результате обстрела российских войск люди не пострадали, отметил глава Сумской ОВА
В результате обстрела российских войск люди не пострадали, отметил глава Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска 23 января обстреляли жилые дома и железную дорогу в Ворожбе Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Около 14.00 армейцы ударили из ствольной артиллерии. 10 снарядов разорвались практически в центре города. Было прямое попадание в многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания – туда залетел российский снаряд. Еще три дома имеют значительные повреждения, – написал руководитель ОВА. – Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Перебиты осколками газопровод и электрические линии".

Кроме того, в результате обстрела повреждены помещение железной дороги и колеи, добавил Живицкий.

"Люди, к счастью, не пострадали", – резюмировал глава Сумской ОВА.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid024VLxfkevsJuhfmKALALcUznYKNLbDbrfjxowpkfQmrVfrxzgohiNAYzuit9MBufxl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

20 января украинские пограничники сообщили, что в Сумской области отогнали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, железная дорога, газопровод, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, Дмитрий Живицкий, дом, российские оккупанты
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