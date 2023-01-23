Оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома и железную дорогу в Сумской области – ОВА

В результате обстрела российских войск люди не пострадали, отметил глава Сумской ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Около 14.00 армейцы ударили из ствольной артиллерии. 10 снарядов разорвались практически в центре города. Было прямое попадание в многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания – туда залетел российский снаряд. Еще три дома имеют значительные повреждения, – написал руководитель ОВА. – Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Перебиты осколками газопровод и электрические линии".

Кроме того, в результате обстрела повреждены помещение железной дороги и колеи, добавил Живицкий.

"Люди, к счастью, не пострадали", – резюмировал глава Сумской ОВА.