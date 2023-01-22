Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской области

Оккупанты обстреливал Сумскую область с 15.25 до 15.35 Фото: EPA

Так, с 15.25 до 15.35 стало известно о восьми приходах, предположительно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Бояро-Лежачи.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.