Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской области

Так, с 15.25 до 15.35 стало известно о восьми приходах, предположительно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Бояро-Лежачи.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
20 января украинские пограничники сообщили, что в Сумской области отогнали диверсионно-разведывательную группу из РФ.