Жители Сумской области получили очередную партию помощи от Фонда Рината Ахметова

"В их состав вошли продукты первой потребности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд уже передал Сумской области более 14 тысяч продуктовых наборов. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.