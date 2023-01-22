Фонд Рината Ахметова передал в центр "Я – Мариуполь" в Тернополе почти 2 тыс. гуманитарных наборов

"В общей сложности мариупольцы, обратившиеся в хаб, получили почти 2 тыс. гуманитарных наборов от Фонда. По словам людей, эта поддержка очень помогла им на первых этапах жизни на новом месте. В состав продовольственных пакетов вошли продукты первой необходимости с длительным сроком хранения. Гигиенические наборы содержали базовые и необходимые вещи: от зубных щеток до стирального порошка, гелей и мыла", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.