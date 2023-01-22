ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова передал в центр "Я – Мариуполь" в Тернополе почти 2 тыс. гуманитарных наборов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В состав продовольственных пакетов вошли продукты первой необходимости с длительным сроком хранения
В состав продовольственных пакетов вошли продукты первой необходимости с длительным сроком хранения
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова привез для мариупольцев в Тернополе гигиенические и продуктовые наборы, передача помощи проходила в местном центре "Я – Мариуполь". Об этом сообщили 22 января в пресс-службе Фонда.

"В общей сложности мариупольцы, обратившиеся в хаб, получили почти 2 тыс. гуманитарных наборов от Фонда. По словам людей, эта поддержка очень помогла им на первых этапах жизни на новом месте. В состав продовольственных пакетов вошли продукты первой необходимости с длительным сроком хранения. Гигиенические наборы содержали базовые и необходимые вещи: от зубных щеток до стирального порошка, гелей и мыла", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Тернополь, СКМ, Мариуполь, продукты, помощь, Фонд Рината Ахметова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарки. Герой "Холостяка" отреагировал
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарки. Герой "Холостяка" отреагировал
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление (82591)
2
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения (46937)
3
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля (37912)
4
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (36890)
5
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (34126)
6
Loboda снялась без бюстгальтера (27249)
7
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (24242)
8
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (23507)
 
 
 
 