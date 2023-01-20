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ОБЩЕСТВО

Мариупольцы в Киеве получили около 14 тыс. гуманитарных наборов от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова завершил второй этап помощи переехавшим в Киев мариупольцам. В рамках сотрудничества с центром "Я – Мариуполь" переселенцы получили от Фонда почти 14 тыс. наборов со средствами личной гигиены, сообщили 20 января в пресс-службе организации.

"В гуманитарные пакеты вошли необходимые в повседневной жизни вещи: гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и разного вида туалетное мыло. Кроме наборов, переселенцы в хабе "Я – Мариуполь" также получают от Фонда Рината Ахметова квалифицированную психологическую поддержку. Со взрослыми и детьми работают опытные специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Киев, СКМ, оккупация, Мариуполь, продукты, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова
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