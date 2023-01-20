Мариупольцы в Киеве получили около 14 тыс. гуманитарных наборов от Фонда Рината Ахметова

"В гуманитарные пакеты вошли необходимые в повседневной жизни вещи: гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и разного вида туалетное мыло. Кроме наборов, переселенцы в хабе "Я – Мариуполь" также получают от Фонда Рината Ахметова квалифицированную психологическую поддержку. Со взрослыми и детьми работают опытные специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.