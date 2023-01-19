Зеленский обсудил с президентом ОАЭ формулу мира и поблагодарил за гуманитарную помощь Украине

"Выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Поблагодарил за поддержку в ООН, поддержку гуманитарную и существенную поддержку генераторами", – написал Зеленский.
Также, по его словам, главы государств обсудили реализацию украинской формулы мира.
ОАЭ в декабре и январе двумя партиями передали Украине 2500 генераторов. Информагентство WAM сообщало, что речь идет о бытовых генераторах мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Помощь предоставляется в рамках программы гуманитарной поддержки от ОАЭ на $100 млн.