Зеленский обсудил с президентом ОАЭ формулу мира и поблагодарил за гуманитарную помощь Украине

"Выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Поблагодарил за поддержку в ООН, поддержку гуманитарную и существенную поддержку генераторами", – написал Зеленский.

Также, по его словам, главы государств обсудили реализацию украинской формулы мира.