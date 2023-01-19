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Зеленский обсудил с президентом ОАЭ формулу мира и поблагодарил за гуманитарную помощь Украине

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Зеленский выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений Украины и ОАЭ
Зеленский выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений Украины и ОАЭ
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Поблагодарил за поддержку в ООН, поддержку гуманитарную и существенную поддержку генераторами", – написал Зеленский.

Также, по его словам, главы государств обсудили реализацию украинской формулы мира.

Контекст:

ОАЭ в декабре и январе двумя партиями передали Украине 2500 генераторовИнформагентство WAM сообщало, что речь идет о бытовых генераторах мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Помощь предоставляется в рамках программы гуманитарной поддержки от ОАЭ на $100 млн.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, ОАЭ, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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