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Одна из ключевых задач бизнеса сейчас – обеспечить работу экономики и рабочие места – Емченко

Наталья Емченко: Важна прямая материальная помощь ВСУ. Там, где государство не успевает. Мы тоже это делаем
Наталья Емченко: Важна прямая материальная помощь ВСУ. Там, где государство не успевает. Мы тоже это делаем
Фото: Natalya Yemchenko / Facebook

Задача бизнеса сегодня, кроме прямой материальной помощи ВСУ, обеспечивать условия для возвращения военных в мирную жизнь – сохранять и создавать новые рабочие места, заявила Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Рината Ахметова. Об этом она сказала во время организованной изданием NV дискуссии "Україна та світ попереду 2023".

"Военные хотят знать, что их ждут и им есть куда возвращаться. Они говорят это и о доме, и о работе. Особенно это касается не кадровых военных. Им важно знать, что у них есть работа. Им важно знать, что города, в которых они жили, где живут их родные, там есть жизнь с базовыми сервисами. Для них очень важно знать, что в тех городах и селах, откуда они родом, все хорошо, и это большая задача для бизнеса", – отметила Емченко.

Она добавила, что бизнесу важно рассчитывать на длительную поддержку вооруженных сил и иметь резервы и запас прочности.

"И конечно, важна прямая материальная помощь ВСУ. Там, где государство не успевает. Мы тоже это делаем. Мы сделали для этого отдельную инициативу "Стальной фронт Рината Ахметова", – отметила директор по коммуникациям СКМ.

По ее словам, бизнес СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" с начала войны передали на помощь ВСУ и гуманитарные цели более 4,3 млрд грн.

Ахметов в рамках инициативы "Сердце Азовстали" выделил 1 млрд грн ($25 млн) на лечение и реабилитацию защитников Мариуполя, а также помощь семьям погибших защитников города.

Теги: СКМ, экономика, бизнес, военные, помощь, ВСУ, Наталья Емченко
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