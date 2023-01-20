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Пентагон попросил вооруженные силы США в Корее предоставить технику для Украины

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Подробностей о запрашиваемой технике в вооруженных силах США в Корее не предоставили
Подробностей о запрашиваемой технике в вооруженных силах США в Корее не предоставили
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны США обратилось к своим силам, дислоцированным в Южной Корее, с просьбой предоставить технику для помощи Украине в войне против России. Об этом заявили 19 января вооруженные силы США в Корее (USFK), отмечает Reuters.

Вооруженные силы США в Корее, в составе которых находится около 28 500 военнослужащих, заявили, что этот шаг является частью усилий США по оказанию помощи Украине с ее запасами.

"Это никак не повлияет на наши операции и нашу способность выполнять нашу непоколебимую приверженность защите нашего союзника, Республики Корея", – заявил официальный представитель USFK полковник Исаак Тейлор.

При этом USFK отказался предоставить дополнительную информацию, в том числе о том, какие типы оборудования и сколько было запрошено или уже передано.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской армии. В частности, Вашингтон оказывает Украине военную помощь.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более $24,2 млрд. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Южная Корея, война, Пентагон, военная техника, военная помощь, помощь, война России против Украины, военнослужащий, борьба
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