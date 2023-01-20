Пентагон попросил вооруженные силы США в Корее предоставить технику для Украины

Вооруженные силы США в Корее, в составе которых находится около 28 500 военнослужащих, заявили, что этот шаг является частью усилий США по оказанию помощи Украине с ее запасами.
"Это никак не повлияет на наши операции и нашу способность выполнять нашу непоколебимую приверженность защите нашего союзника, Республики Корея", – заявил официальный представитель USFK полковник Исаак Тейлор.
При этом USFK отказался предоставить дополнительную информацию, в том числе о том, какие типы оборудования и сколько было запрошено или уже передано.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской армии. В частности, Вашингтон оказывает Украине военную помощь.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более $24,2 млрд.