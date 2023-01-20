Пентагон попросил вооруженные силы США в Корее предоставить технику для Украины

Подробностей о запрашиваемой технике в вооруженных силах США в Корее не предоставили Фото: depositphotos.com

Вооруженные силы США в Корее, в составе которых находится около 28 500 военнослужащих, заявили, что этот шаг является частью усилий США по оказанию помощи Украине с ее запасами.

"Это никак не повлияет на наши операции и нашу способность выполнять нашу непоколебимую приверженность защите нашего союзника, Республики Корея", – заявил официальный представитель USFK полковник Исаак Тейлор.

При этом USFK отказался предоставить дополнительную информацию, в том числе о том, какие типы оборудования и сколько было запрошено или уже передано.