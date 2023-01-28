Оккупанты за минувшие сутки массированно обстреляли приграничные населенные пункты Харьковской области – ОВА

В частности, под огонь врага попали Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие населенные пункты.
"В селе Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея. В селе Глубокое Харьковского района поврежден частный дом", – отметил глава ОВА.
По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в селе Петропавловка Чугуевского района ранение получил мужчина 49 лет. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Синегубов также добавил, что в регионе продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки обезврежены 64 взрывоопасных предмета.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области после начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря в ОВА проинформировали, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области.