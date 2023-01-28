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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за минувшие сутки массированно обстреляли приграничные населенные пункты Харьковской области – ОВА

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В результате обстрелов в селе Петропавловка Чугуевского района ранение получил мужчина 49 лет
В результате обстрелов в селе Петропавловка Чугуевского района ранение получил мужчина 49 лет
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты массированно обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Об этом 28 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, под огонь врага попали Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие населенные пункты.

"В селе Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея. В селе Глубокое Харьковского района поврежден частный дом", – отметил глава ОВА.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в селе Петропавловка Чугуевского района ранение получил мужчина 49 лет. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Синегубов также добавил, что в регионе продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки обезврежены 64 взрывоопасных предмета.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области после начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря в ОВА проинформировали, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, взрывы, ранение, Олег Синегубов, российские оккупанты
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