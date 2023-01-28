Оккупанты за минувшие сутки массированно обстреляли приграничные населенные пункты Харьковской области – ОВА

В результате обстрелов в селе Петропавловка Чугуевского района ранение получил мужчина 49 лет Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В частности, под огонь врага попали Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие населенные пункты.

"В селе Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея. В селе Глубокое Харьковского района поврежден частный дом", – отметил глава ОВА.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в селе Петропавловка Чугуевского района ранение получил мужчина 49 лет. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Синегубов также добавил, что в регионе продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки обезврежены 64 взрывоопасных предмета.