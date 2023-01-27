В Харьковской области за сутки погибли двое и ранены четверо мирных жителей – ОВА

По его словам, под огнем были города Купянск и Волчанск, а также Стрелечье, Двуречная и другие населенные пункты.
"Сегодня в шесть утра враг обстрелял Купянск. Снаряды попали на открытую местность у жилого дома. Горели гаражи. Предварительно – без пострадавших", – написал Синегубов.
Накануне в Купянском районе под обстрелом погибли мужчина и женщина. В Казачьей Лопани Харьковского района с ранениями была госпитализирована 70-летняя женщина, в Волчанске также пострадала пенсионерка.
"Вчера между селами Червоне и Большая Камышеваха Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в поле взорвались двое мужчин, 40 и 35 лет. Медики оценивают состояние одного из раненых как тяжелое, другого – средней тяжести", – добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области после начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря в ОВА проинформировали, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области.