В Харьковской области за сутки погибли двое и ранены четверо мирных жителей – ОВА

По его словам, под огнем были города Купянск и Волчанск, а также Стрелечье, Двуречная и другие населенные пункты.

"Сегодня в шесть утра враг обстрелял Купянск. Снаряды попали на открытую местность у жилого дома. Горели гаражи. Предварительно – без пострадавших", – написал Синегубов.

Накануне в Купянском районе под обстрелом погибли мужчина и женщина. В Казачьей Лопани Харьковского района с ранениями была госпитализирована 70-летняя женщина, в Волчанске также пострадала пенсионерка.

"Вчера между селами Червоне и Большая Камышеваха Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в поле взорвались двое мужчин, 40 и 35 лет. Медики оценивают состояние одного из раненых как тяжелое, другого – средней тяжести", – добавил глава ОВА.