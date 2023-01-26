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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из "Градов" обстреляли Казачью Лопань Харьковской области, ранена 69-летняя женщина – прокуратура

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Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области
Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупационные войска днем 26 января обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Казачью Лопань Харьковской области.

Об этом сообщается в Facebook областной прокуратуры.

"ВС РФ совершили обстрел пгт Казачья Лопань Дергачевской объединенной территориальной общины. Поврежден ряд частных домов. Ранена 69-летняя женщина, ее достали из-под завалов дома, в котором она жила", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты обстреляли населенный пункт, предварительно, из РСЗО "Град".

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02LVxcxk5tKAKChsMZmcZSUxhhKYbwWCtMcSDkQ36NZvJM96Jcwai27d2yZP6K7jrJl

За минувшие сутки российские войска обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области, проинформировали в ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области после начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря в ОВА проинформировали, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области. 

Теги: Россия, прокуратура, Харьковская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, женщины, ранение, российские оккупанты, Дергачи
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