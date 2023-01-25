В Харьковской области РФ за сутки обстреляла спорткомплекс, газопровод и частные дома. Два человека ранены – ОВА

Утром в Купянске после попадания снаряда загорелись частный дом и магазин. По предварительным данным, люди не пострадали, на месте работают экстренные службы.

За сутки под огонь попали также Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки, Двуречная, Ольшанка, Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка.

"В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физическо-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары. В поселке Купянск-Узловой в результате обстрела пострадали два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В Двуречой – разрушена крыша хозяйственной постройки и выбиты окна в частном доме", – перечислил Синегубов.

24 января глава ОВА уже сообщал, что около 11:00 в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека – 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. По его информации, они в состоянии средней тяжести находятся в больнице.