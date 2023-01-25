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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области РФ за сутки обстреляла спорткомплекс, газопровод и частные дома. Два человека ранены – ОВА

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На месте прилета в Купянске начался пожар
На месте прилета в Купянске начался пожар
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За последние сутки российская армия произвела обстрелы населенных пунктов на слобожанском, купянском и волчанском направлениях в Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 25 января в Telegram.

Утром в Купянске после попадания снаряда загорелись частный дом и магазин. По предварительным данным, люди не пострадали, на месте работают экстренные службы.

За сутки под огонь попали также Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки, Двуречная, Ольшанка, Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка.

"В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физическо-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары. В поселке Купянск-Узловой в результате обстрела пострадали два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В Двуречой – разрушена крыша хозяйственной постройки и выбиты окна в частном доме", – перечислил Синегубов.

24 января глава ОВА уже сообщал, что около 11:00 в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека – 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. По его информации, они в состоянии средней тяжести находятся в больнице.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области. 

Теги: Харьковская область, раненые, Чугуев, армия РФ, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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