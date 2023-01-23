В Харьковской области по подозрению в работе на оккупантов задержана глава села – прокуратура

Женщина собирала сведения о ВСУ и расположении бомбоубежищ Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

По данным следствия, женщина добровольно вступила в сговор с представителями российских спецслужб и систематически оказывала им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Чиновница составила список под названием "Вредители", в который входили жители Красноградского района, активно выражающие проукраинскую позицию", – говорится в сообщении.

По информации прокуроров, подозреваемая также собирала сведения о военнослужащих Вооруженных сил Украины, расположении бомбоубежищ, территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины и отделов полиции, находящихся на территории района.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей.