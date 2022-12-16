В горсовете Чернигова заявили, что чиновников мэрии обвиняют в госизмене из-за покупки трансформатора

Чиновник напомнил, что в результате массированных российских ударов по Чернигову в начале полномасштабного вторжения РФ город на несколько недель остался без света, воды и отопления. После отступления российских оккупантов и стабилизации ситуации городские власти начали восстанавливать инфраструктуру, добавил Ломако.

"В июле 2022 года городским советом Чернигова были выделены средства на приобретение жизненно важного для города Чернигова трансформатора ТДТН-40000/110-У1 стоимостью 54 млн грн. Правоохранители решили проверить закупку. Претензий у них не возникло. Но в реестре судебных решений появилось определение Шевченковского райсуда Киева, что по результатам закупки трансформатора фигурантами уголовного дела по ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) стали глава фонда коммунального имущества и другие сотрудники горсовета", – заявил он.

Ломако добавил, что уголовное преследование представителей горсовета "происходит в то время, когда президент Украины регулярно обращается к местным властям проактивно бороться с последствиями ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры страны, чтобы не допустить блэкаута".

"Сейчас задача местных властей – сделать все возможное в рамках наших полномочий, чтобы не оставить свои общины без света. Но когда за восстановление критической инфраструктуры получаешь обвинения в госизмене и диверсии, это выходит за пределы моего понимания", – добавил секретарь горсовета.