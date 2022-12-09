Решением против Атрошенко судья прямо признался, что выполняет политическое указание – политэксперт

"Несмотря на то, что судят Атрошенко по статьям, которые предусматривают штраф и ничего кроме штрафа, суд от себя, "от души", так сказать, придумывает еще одну статью, которой отстраняет мэра от занимаемой должности на год. Главный вывод. Суд может уволить и даже посадить кого-либо, потому что ему так сказали сверху. Если примитизировать. Сегодня украинцев могут сажать в тюрьму за переход улицы на красный свет. Конечно законом предусмотрен штраф или предупреждение. Но суд от себя, от души или по указанию может добавить: тюрьма. С какой стати? В документе прямо так и сказано: "для создания дополнительного сдерживающего эффекта", – заявила Кушнир.

Политэксперт выложила фото судебного решения по Атрошенко, в котором указано, что такое административное взыскание, как лишение права занимать должность, применяется судом "для создания дополнительного сдерживающего эффекта для всех субъектов, на которых возложено выполнение функций государства".

"На изображении – документ, достойный музея авторитаризма. Будь он не на украинском языке, я бы подумала, что это решение какого-то московского Басманного суда. Решением против Атрошенко судья прямо признался, что выполняет политическое указание устранить мэра Чернигова", – прокомментировала она.