"Если мэры будут сидеть и молчать, потом они будут просто сидеть". Атрошенко раскрыл детали конфликта с центральной властью

По словам мэра Чернигова, его конфликт с центральной властью имеет четыре причины: отказ от сотрудничества с партией власти и создание партии "Родной дом", публичная критика системы компенсации общинам стоимости газа, подписание соглашения о сотрудничестве с партией "УДАР Виталия Кличко" и выдвижение кандидата на промежуточных выборах в 206-м округе, провести которые помешала полномасштабная война.

"Совокупность этих причин в конце концов привела к сотням уголовных дел, обыскам десятков сотрудников и коммунальных предприятий, и городского совета, и частных предприятий, по несколько раз проводили обыск в семьях, где дети с ограниченными возможностями. У женщин-бухгалтеров пересыпали крупы в банках – искали флешки. Я думал, что война прекратит подобную позорную политику. И действительно, когда началась война, из города убежали все силовые структуры, которые занимаются сегодня этими уголовными делами. Я думал, что во время войны по крайней мере топор войны с центральной властью по отношению ко мне будет зарыт. Но с середины апреля с "закарпатских рубежей" вернулись силовики, и давление стало еще больше, чем до начала войны. Уголовные дела дальше возбуждались", – заявил Атрошенко.

В то же время встречу с конгрессвумен Викторией Спартц, которая публично критиковала руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Атрошенко не считает возможной причиной конфликта с Банковой.

"Эта история не имеет абсолютно под собой никаких оснований. Когда я общался с Викторией, рядом сидел заместитель главы областной государственной администрации, который ее сопровождал. Она общалась с областной администрацией. Надо обижаться тогда на всех, с кем она общалась. Об Офисе президента, о Ермаке мы с ней вообще не говорили. Это мне нужно не уважать себя, чтобы с представителем другого государства обсуждать внутренние дела, внутренние отношения", – подчеркнул Атрошенко.

Мэр Чернигова считает, что с проблемой политического преследования и давления силовиков сталкиваются многие его коллеги из разных регионов, но они преимущественно молчат.

"Глобально есть серьезная проблема с количеством уголовных дел и давлением силовиков на моих коллег. Я благодарен коллегам за поддержку, которую они выразили на заседании Ассоциации городов. Но в большинстве своем мэры городов молчат. И если они будут и дальше сидеть и молчать, то еще позже они будут просто сидеть", – отметил Атрошенко.

Он заявил, что будет подавать апелляцию.

"Я убежден, что это бессмысленное решение Яворивского суда в случае повторного наступления без преувеличения ослабит Чернигов. Многое сделано для того, чтобы в случае такого наступления наши солдаты Вооруженных сил не прятались за стогами сена, а вели оборону из укрепленных районов столько, сколько нужно. Если военный специалист возглавит город – это так же, как мэр города возглавит какую-то армию. Возможно, и будет из этого результат, может, даже лучший. Но через несколько лет. Сразу он точно будет хуже", – заявил мэр Чернигова.

Также Атрошенко выразил уверенность, что президент не допустит избирательного правосудия.

"Я уверен в том, что президент как гарант Конституции не допустит, чтобы Украину подозревали в избирательном правосудии. Чтобы решение суда относительно меня было примером, где страна не соответствует требованиям вступления в Европейское сообщество. Я считаю, что суд второй инстанции оценит все обстоятельства дела и вынесет беспристрастное решение", – заявил он.