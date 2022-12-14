Кличко об отстранении мэра Чернигова от должности: Этот прецедент выглядит как выборочное правосудие и политическая история

"То, что происходящее вокруг мэра Чернигова Владислава Атрошенко, выглядит как выборочное правосудие и политическая история. Отстранение от должности мэра города через суд за административное нарушение – это прецедент! Впервые в истории независимой Украины. Мэра, который был с общиной, когда город был в осаде. Который сейчас работает на жизнеобеспечение города и безопасность его жителей. На восстановление Чернигова", – сказал Кличко.
Он подчеркнул, что Атрошенко был избран на пост мэра жителями Чернигова и только их община может решать, кому она доверяет.
"В нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местных властей, все должны работать сообща! Без каких-либо политических противоборств. Только единством, только совместной борьбой с врагом, совместной работой и без противоборства в стране – мы победим! Украина уже доказала, что она – европейское государство! И не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала", – отметил Кличко.
7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".
Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.
Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.