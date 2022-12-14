ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кличко об отстранении мэра Чернигова от должности: Этот прецедент выглядит как выборочное правосудие и политическая история

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко: Украина не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала
Кличко: Украина не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Попытка отстранения мэра Чернигова Владислава Атрошенко от должности через суд имеет признаки выборочного правосудия. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 14 декабря в совместном с Атрошенко видеообращении, опубликованном на странице мэра столицы в Facebook.

"То, что происходящее вокруг мэра Чернигова Владислава Атрошенко, выглядит как выборочное правосудие и политическая история. Отстранение от должности мэра города через суд за административное нарушение – это прецедент! Впервые в истории независимой Украины. Мэра, который был с общиной, когда город был в осаде. Который сейчас работает на жизнеобеспечение города и безопасность его жителей. На восстановление Чернигова", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что Атрошенко был избран на пост мэра жителями Чернигова и только их община может решать, кому она доверяет.

"В нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местных властей, все должны работать сообща! Без каких-либо политических противоборств. Только единством, только совместной борьбой с врагом, совместной работой и без противоборства в стране – мы победим! Украина уже доказала, что она – европейское государство! И не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала", – отметил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/1625611694564066/

Контекст:

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Теги: Виталий Кличко, Чернигов, Владислав Атрошенко, власть, суд, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
  "Як мені бути?" Злата Огневич посвятила песню украинкам, чьи мужья, сыновья и отцы погибли на войне. Видео
  "Як мені бути?" Злата Огневич посвятила песню украинкам, чьи мужья, сыновья и отцы погибли на войне. Видео
"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ
"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (580032)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (277073)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (214466)
4
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (64285)
5
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (62937)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (41896)
7
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (38378)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (35101)
 
 
 
 