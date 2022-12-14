Кличко об отстранении мэра Чернигова от должности: Этот прецедент выглядит как выборочное правосудие и политическая история

Кличко: Украина не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала Фото: Віталій Кличко / Facebook

"То, что происходящее вокруг мэра Чернигова Владислава Атрошенко, выглядит как выборочное правосудие и политическая история. Отстранение от должности мэра города через суд за административное нарушение – это прецедент! Впервые в истории независимой Украины. Мэра, который был с общиной, когда город был в осаде. Который сейчас работает на жизнеобеспечение города и безопасность его жителей. На восстановление Чернигова", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что Атрошенко был избран на пост мэра жителями Чернигова и только их община может решать, кому она доверяет.

"В нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местных властей, все должны работать сообща! Без каких-либо политических противоборств. Только единством, только совместной борьбой с врагом, совместной работой и без противоборства в стране – мы победим! Украина уже доказала, что она – европейское государство! И не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала", – отметил Кличко.