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"Не выдерживает критики". Юрист дал оценку решению суда об отстранении Атрошенко от должности

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Владимир Владимиров: Интересно было бы посмотреть на позицию апелляционного суда по данному делу
Владимир Владимиров: Интересно было бы посмотреть на позицию апелляционного суда по данному делу
Фото: Володимир Владимиров / Facebook

Решение Яворовского районного суда в отношении мэра Чернигова Владислава Атрошенко с юридической точки зрения не выдерживает критики, а правовая составляющая при рассмотрении судом дела была на последнем месте. Об этом заявил в своем Facebook юрист партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры", член Ассоциации юристов Украины Владимир Владимиров.

"Первое, на что обратил внимание, – это то, что по тексту решения упоминается много ссылок на активные действия Атрошенко в части, что он поручил совершить определенные действия своему водителю. Однако никоим образом не упоминается, как подтверждается это поручение. Никаким образом не опровергнута возможность получения поручения от третьих лиц. Не доказано, действовал ли водитель не как подчиненный Атрошенко, а именно как физическое лицо, которое могло свободно реализовывать свой собственный интерес. При оценке доказательств суд руководствуется стандартом доказывания "вне разумного сомнения". Такое убеждение может вытекать из совокупности достаточно строгих, ясных и согласованных выводов или подобных неопровержимых фактических презумпций. Вышеупомянутое наводит на мысль, что правовая составляющая при рассмотрении судом дела Атрошенко была на последнем месте", – заявил Владимиров.

По его словам, данное решение "не выдерживает критики". В частности, ст. 172-7 КУоАП, фигурирующая в материалах дела, не предусматривает такого наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, если это не повторное нарушение. Но суд сам констатировал факт отсутствия повторности, отметил адвокат.

"Суд даже признал Атрошенко виновным за одно правонарушение по двум частям одной статьи (надеюсь, апелляционный суд даст надлежащую характеристику данной квалификации). Однако в данном случае последствия повторности решили не применять. Для применения санкции большей, чем предполагает статья, был найден достаточно любопытный способ. Было использовано положение ч. 6 ст. 30 КУоАП, позволяющее при исключительных обстоятельствах применять лишение специального права, даже если санкция статьи не предусматривает такое наказание. Подтверждения исключительности обстоятельств в таком случае не были предоставлены. Была формальная ссылка на другое дело, которое было закрыто судом", – отметил юрист.

Владимиров написал, что по его убеждению, никаких оснований для отстранения не было. Это, по его словам, подтверждается и сложившейся практикой Европейского суда по правам человека. Также он обратил внимание на местонахождение суда, который выносил решение в отношении мэра Чернигова.

"Атрошенко занимает должность городского головы Черниговского городского совета. НАПК без доказательств решило, что нарушение было или могло быть совершено в пределах Яворовского района Львовской области. Соответственно, и суд рассматривал "по месту совершения" правонарушения. Учитывая вышеизложенное, интересно было бы посмотреть на позицию апелляционного суда по данному делу", – написал адвокат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZmkmNmYzLY8Jza7p9vQJM5h6t4SeE7nftE8zH4X7En7zVjcJA1XCGSW4LthEw3jGl&id=100010206945149

Контекст:

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Теги: Владислав Атрошенко, юрист, Государственное бюро расследований, апелляция, апелляционный суд, адвокат, суд, ГБР
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