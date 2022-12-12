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В Комитете избирателей отметили незаконность отстранения мэра Чернигова от должности

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Суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова
Суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова
Фото: depositphotos.com

В Комитете избирателей Украины (КИУ) выступили против решения Яворивского суда лишить Владислава Атрошенко на один год права занимать должность мэра Чернигова. Это бьет по местному самоуправлению и угрожает реформе децентрализации, считают в КИУ и также говорят о грубых нарушениях закона при вынесении решения. Об этом КИУ пишет на своем официальном сайте.

“В Украине создан опасный прецедент, который наносит удар по местному самоуправлению и ставит под угрозу достижения реформы децентрализации. Мэра Чернигова Владислава Атрошенко лишили законного права занимать его должность на один год. Соответствующее решение 7 декабря 2022 года вынес Яворивский районный суд Львовской области. Можно констатировать, что суд фактически ревизировал свободу избирателей – черниговцев, которые в 2020 году второй раз переизбрали Атрошенко городским головой”, – говорится в заявлении.

В КИУ отметили, что при переизбрании за Атрошенко проголосовало рекордное количество черниговцев. Также в КИУ обратили внимание на противоречие решения Яворивского суда законам Украины.

"Грубое нарушение решения суда, признавшего виновным мэра за одно правонарушение по двум частям одной ст. 172-7 КУоАП; ст. 172-7 КУоАП может предусматривать ответственность посредством лишения права занимать определенные должности на один год исключительно после повторного административного взыскания за такие же нарушения в течение года; суд бездоказательно применил положения ч. 6 ст. 30 КУоАП, не объяснив свой мотив "характером правонарушения" (не приведя ни одного доказательства), чтобы лишить мэра права занимать свой пост на один год”, – сказано в заявлении КИУ.

В Комитете избирателей обратили внимание на передачу дела в отношении черниговского городского головы именно в Яворивский районный суд Львовской области, что может свидетельствовать о заказе и политическом интересе в деле. В Комитете избирателей надеются, что апелляционный суд отменит решение Яворивского суда.

“Комитет избирателей Украины считает, что данное решение является опасным прецедентом, когда, руководствуясь политическими мотивами, лишают права руководить городом законно избранного мэра. Этот прецедент может стать катастрофическим для развития местного самоуправления в Украине и сворачиванием реформы децентрализации", – говорится в сообщении.

В КИУ также заявили, что это избирательное правосудие и оно несет угрозу не только местному самоуправлению, но является ударом по демократии и правам граждан и может стать предвестником авторитаризма.

Контекст:

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Теги: Львов, демократия, самоуправление, Комитет избирателей Украины, Владислав Атрошенко, апелляционный суд, суд
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