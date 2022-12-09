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Движение "Чесно" об отстранении мэра Чернигова: Жизнь в парадигме "на все воля Банковой" ведет к авторитаризму

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Дело мэра Чернигова рассматривал Яворивский районный суд Львовской области
Дело мэра Чернигова рассматривал Яворивский районный суд Львовской области
Фото: censor.net

Громкие "автомобильные скандалы", связанные с именами мэра Чернигова Владислава Атрошенко и замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, схожи по своей сути, но реакция власти на них и наказания совершенно разные. Власть демонстрируют избирательность и реагируют по принципу "на все воля Банковой", что ведет к авторитаризму. Об этом говорится в статье представительницы движения "Чесно", главного редактора сайта chesno.org Ирины Федорив.

"В последнее время произошло несколько скандальных историй, которые стоит сравнить между собой. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездил на авто, которое General Motors передал Украине в том числе для того, чтобы вывозить гражданских из зоны боевых действий. Но никаких гражданских из зоны боевых действий Тимошенко не вывозил. На этом авто возили его. Для того, чтобы уволить Тимошенко с должности, не нужно было ждать решения суда. Он заместитель – его может легко уволить руководитель. Но Тимошенко "свой", – пишет автор.

Также она отмечает: когда журналисты обнародовали тот факт, что Тимошенко передвигается на Porsche Taycan 2021 выпуска стоимостью около $100 тыс., правоохранители открыли производство. Но "их интересовал не Тимошенко, а тот, кто дал доступ журналистам "Украинской правды" к компрометирующему видео".

Атрошенко также обвиняют в использовании автомобиля не по назначению. Его жена 5 марта, во время обстрелов Чернигова, выехала за границу на служебном авто, а впоследствии мэр Чернигова попросил служебного водителя перегнать жене ее собственное авто и вернуть служебное.

"Дело мэра Чернигова рассматривал Яворивский районный суд Львовской области. Основанием для рассмотрения стал протокол НАПК. Как сообщают СМИ, суд запретил Атрошенко занимать должности в местном самоуправлении в течение года. То есть он не может быть мэром Чернигова. Редакция "Зеркала недели" подчеркивает, что решение по Атрошенко появилось в День местного самоуправления, и считает это "символическим и тревожным", учитывая процессы, связанные с возможным откатом от децентрализации", – говорится в статье.

Возникает вопрос, по какому принципу выбирают политиков, которых нужно привлекать к ответственности, пишет Федорив.

"Единственное, что внушает надежду, – это работа НАБУ и САП. Антикоррупционные органы могут выйти на действующих лиц с Банковой и сделать всех равными перед законом. Откат от децентрализации и жизнь в парадигме "на все воля Банковой" ведет к авторитаризму. А это точно не тот путь, за который воюют граждане этого государства", – резюмирует автор материала.

Контекст:

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн.

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявив, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Теги: Чернигов, автомобили, самоуправление, децентрализация, Владислав Атрошенко, Чесно, Кирилл Тимошенко, суд, Офис президента Украины, мэр
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