Оккупанты ведут наступательные действия на трех направлениях, теряя большое число живой силы – Генштаб ВСУ

"Теряя большое количество живой силы, противник пока еще продолжает наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, лиманском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что противник на всех направлениях ведет обстрелы из разных видов оружия – как позиций ВСУ, так и населенных пунктов.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательные группировки врага не обнаружены. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса РФ", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.