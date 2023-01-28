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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут наступательные действия на трех направлениях, теряя большое число живой силы – Генштаб ВСУ

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Активные бои идут на Донбассе, рассказали в Генштабе ВСУ
Активные бои идут на Донбассе, рассказали в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать в направлении Бахмута, Авдеевки и Новопавловки. Об этом проинформировал 28 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Теряя большое количество живой силы, противник пока еще продолжает наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, лиманском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник на всех направлениях ведет обстрелы из разных видов оружия – как позиций ВСУ, так и населенных пунктов.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательные группировки врага не обнаружены. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса РФ", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03UA4hmxwzsjbek3389xFSUpjtets4qdjxo6dMkpXZyiRYobjUdAJ9ApHoQyANo1bl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, оборона, Авдеевка, вторжение, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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