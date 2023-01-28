Оккупанты ведут наступательные действия на трех направлениях, теряя большое число живой силы – Генштаб ВСУ

"Теряя большое количество живой силы, противник пока еще продолжает наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, лиманском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник на всех направлениях ведет обстрелы из разных видов оружия – как позиций ВСУ, так и населенных пунктов.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательные группировки врага не обнаружены. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса РФ", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)