За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

За сутки противник провел 81 обстрел из реактивных систем залпового огня Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Facebook

Помимо этого, противник провел 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. В частности, под огонь попали гражданские объекты в Очакове Николаевской области. В результате атаки российских захватчиков есть раненые и погибшие мирные жители.

"Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", – подчеркнули в Генштабе.

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