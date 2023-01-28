За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник провел 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. В частности, под огонь попали гражданские объекты в Очакове Николаевской области. В результате атаки российских захватчиков есть раненые и погибшие мирные жители.
"Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", – подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.