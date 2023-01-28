Российские оккупанты за сутки 19 раз обстреляли Херсонскую область, погибли два мирных жителя – ОВА

Херсон российские захватчики обстреляли пять раз Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

"По мирным городам и селам враги вели огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов", – говорится в сообщении.

Херсон российские захватчики обстреляли пять раз. В результате атаки противника повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии погибли два мирных жителя Херсонской области. Еще семь человек получили ранения.

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