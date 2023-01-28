Российские оккупанты за сутки 19 раз обстреляли Херсонскую область, погибли два мирных жителя – ОВА

"По мирным городам и селам враги вели огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов", – говорится в сообщении.
Херсон российские захватчики обстреляли пять раз. В результате атаки противника повреждены жилые дома и медицинские учреждения.
За прошедшие сутки из-за российской агрессии погибли два мирных жителя Херсонской области. Еще семь человек получили ранения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.