Оккупанты за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавший – ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и танки.

"Херсон армия России обстреляла четыре раза – повреждены здание коммунального предприятия, газопровод и дома херсонцев", – говорится в сообщении.

За сутки один житель области получил ранения вследствие российских обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.