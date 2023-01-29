Оккупанты за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавший – ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и танки.
"Херсон армия России обстреляла четыре раза – повреждены здание коммунального предприятия, газопровод и дома херсонцев", – говорится в сообщении.
За сутки один житель области получил ранения вследствие российских обстрелов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.