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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреливают Херсон, много убитых и раненых – ОВА

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В Херсоне оккупанты обстреляли областную больницу
В Херсоне оккупанты обстреляли областную больницу
Фото: npu.gov.ua (иллюстративное)

Под обстрел российских оккупантов в Херсоне попала больница, в результате вражеского удара ранена медсестра. Об этом сообщила 29 января в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02gT9nLPTLWhxxDUpSKBCx97L69Vp9XQfDmyrtioNPJDjC9eUegjXvXh3w3MSX6Ajvl

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опубликовал в Telegram фото последствий обстрела.

По данным Херсонской ОВА, обстрел города продолжается, есть многочисленные жертвы.

"Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших. Более подробная информация о последствиях обстрелов – позднее", – сказано в сообщении.

Жителей города призывают не оставаться на улицах и быть в укрытиях.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра. Только за 28 января оккупанты обстреляли Херсонскую область 36 раз, один человек получил ранения.

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