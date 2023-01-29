Российские войска обстреливают Херсон, много убитых и раненых – ОВА

"Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра", – говорится в сообщении.
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опубликовал в Telegram фото последствий обстрела.
По данным Херсонской ОВА, обстрел города продолжается, есть многочисленные жертвы.
"Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших. Более подробная информация о последствиях обстрелов – позднее", – сказано в сообщении.
Жителей города призывают не оставаться на улицах и быть в укрытиях.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра. Только за 28 января оккупанты обстреляли Херсонскую область 36 раз, один человек получил ранения.