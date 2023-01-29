Херсон обстреляли семь раз с начала суток, есть погибшая и раненые – горсовет

Больница – один из гражданских объектов, пострадавших в Херсоне от обстрелов россиян 29 января Фото: Херсонська міська рада / Telegram

Первый обстрел Херсона российскими войсками, по информации местных властей, произошел около полуночи. В результате попадания было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт, которым обеспечивались жители города.

Второй этап залпов врага по городу начался около 13.00.

"Всего по состоянию на 14.00 было совершено семь обстрелов. Попадания – в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку. Также в городе повреждены здания и транспортные средства", – сообщили в горсовете.

Ранее Херсонская ОВА призвала жителей Херсона покинуть улицы и находиться в укрытиях из-за регулярных обстрелов 29 января. По данным Минздрава Украины, в результате обстрела областной клинической больницы в Херсоне ранение получила медсестра.