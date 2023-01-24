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Зеленский сказал Макрону, что спортсменам из России "не место" на Олимпиаде 2024 в Париже

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Зеленский (на фото) 24 января провел разговор с Макроном
Зеленский (на фото) 24 января провел разговор с Макроном
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО, – написал глава Украинского государства. – Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны".

Зеленский добавил, что в ходе беседы с Макроном отдельно подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0oDsQKkuMV9qBTSWAEjYPEnHw1jZwFZjjSWfgagcKgP5ftCbfb3FRRdkAfT7iTkjal

Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил в начале апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди говорил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Однако 15 ноября президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что речь идет об использовании спорта для обеления военных преступлений. Он назвал такие шаги тошнотворными.

14 декабря в ходе разговора Зеленский заявил Баху о недопустимости "спортивной индульгенции". "Белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги – в пятнах крови", – указал президент Украины.

Теги: Россия, Украина, спорт, Франция, танки, переговоры, ПВО, Олимпиада, запрет, Париж, Владимир Зеленский, спортсмены, президент, соревнования, Эммануэль Макрон, Олимпиада 2024, Олимпийские игры, россияне
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