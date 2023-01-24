Зеленский сказал Макрону, что спортсменам из России "не место" на Олимпиаде 2024 в Париже

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО, – написал глава Украинского государства. – Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны".

Зеленский добавил, что в ходе беседы с Макроном отдельно подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже".

Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.