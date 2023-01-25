Подоляк опубликовал сценарий распада России после поражения в Украине

В ближайшее время Россия может прибегнуть к определенным наступательным действиям, из-за которых потеряет много личного состава, сил и средств. В рамках контрнаступления Россия потерпит два-четыре значительных поражения, и именно после этого процессы распада и окончательной деморализации в российской армии станут необратимыми, прогнозирует Подоляк.

"Россияне продолжат убегать. В то же время они получат еще больше мертвых, а на улицы российских городов будут массово выходить раненые и ампутанты и жестко протестовать. По территории России будет распространяться протест не политического, а социального характера – из-за утраченных на войне близких", – пишет он.

В окружении президента России Владимира Путина, по мнению советника главы ОП, разгорятся существенные внутренние междоусобицы и начнется "классический русский поиск виновных". Силовые вертикали ослабеют и начнут быстро приходить в упадок, пишет он. Подоляк прогнозирует, что ядерное оружие останется под определенным контролем, в том числе остатков высшего военного командования, поэтому мало риска, что оно появится на черном рынке.

По мнению Подоляка, украинская армия остановится на международно признанных границах Украины 1991 года, а в России начнется неконтролируемая политическая трансформация. Ряд этнических субъектов федерации получит шанс стать самостоятельными и реализует его, прогнозирует он.

Временное правительство России начнет реальные переговоры по ответственности за преступления в Украине и по зонам демилитаризации на границе, а также по компенсациям за убийства и разрушения в Украине, считает Подоляк.

"Дата реализации этого сценария зависит от имеющегося у Украины инструментария – от того, когда Украина получит точное количество четко определенного вооружения. Украина предоставила нашему партнерскому Альянсу конкретные цифры и наименования. Сейчас мы на этапе, когда война является обоснованной математической моделью. Формула проста: хотите скорейшего завершения войны – своевременно дайте Украине больше оружия, которое мы просим", – резюмировал Подоляк.