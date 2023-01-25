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Подоляк опубликовал сценарий распада России после поражения в Украине

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Советник главы ОП спрогнозировал судьбу России
Советник главы ОП спрогнозировал судьбу России
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

В Российской Федерации после поражения в Украине начнется неконтролируемая трансформация, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Сценарий распада РФ он описал 25 января в Telegram.

В ближайшее время Россия может прибегнуть к определенным наступательным действиям, из-за которых потеряет много личного состава, сил и средств. В рамках контрнаступления Россия потерпит два-четыре значительных поражения, и именно после этого процессы распада и окончательной деморализации в российской армии станут необратимыми, прогнозирует Подоляк.

"Россияне продолжат убегать. В то же время они получат еще больше мертвых, а на улицы российских городов будут массово выходить раненые и ампутанты и жестко протестовать. По территории России будет распространяться протест не политического, а социального характера – из-за утраченных на войне близких", – пишет он.

В окружении президента России Владимира Путина, по мнению советника главы ОП, разгорятся существенные внутренние междоусобицы и начнется "классический русский поиск виновных". Силовые вертикали ослабеют и начнут быстро приходить в упадок, пишет он. Подоляк прогнозирует, что ядерное оружие останется под определенным контролем, в том числе остатков высшего военного командования, поэтому мало риска, что оно появится на черном рынке.

По мнению Подоляка, украинская армия остановится на международно признанных границах Украины 1991 года, а в России начнется неконтролируемая политическая трансформация. Ряд этнических субъектов федерации получит шанс стать самостоятельными и реализует его, прогнозирует он.

Временное правительство России начнет реальные переговоры по ответственности за преступления в Украине и по зонам демилитаризации на границе, а также по компенсациям за убийства и разрушения в Украине, считает Подоляк.

"Дата реализации этого сценария зависит от имеющегося у Украины инструментария – от того, когда Украина получит точное количество четко определенного вооружения. Украина предоставила нашему партнерскому Альянсу конкретные цифры и наименования. Сейчас мы на этапе, когда война является обоснованной математической моделью. Формула проста: хотите скорейшего завершения войны – своевременно дайте Украине больше оружия, которое мы просим", – резюмировал Подоляк.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

В декабре 2022 года в кабинете у начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова журналисты увидели карту России, на которой ряд частей ее нынешней территории входят в состав других государств.

Россию в ближайшие годы ждет распад или превращение в несостоятельное государство. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром при НАТО Atlantic Council.

Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, ядерное оружие, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, контрнаступление, распад России
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