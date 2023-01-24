Распад России, расширение "ядерного клуба", геоинженерия планеты, США – не гегемон. Прогноз Atlantic Council на ближайшие 10 лет

167 экспертов и аналитиков из разных стран поделились своим мнением о том, как изменится мир к 2033 году Фото: depositphotos.com

14% респондентов считают, что Россия применит ядерное оружие в течение следующих 10 лет

1. Россия, какой мы ее знаем, может не пережить ближайшее десятилетие.

Многие респонденты указывали на потенциальный крах России в течение следующего десятилетия, предполагая, что война Кремля против Украины может привести к чрезвычайно серьезным потрясениям в большой стране с наибольшим на планете арсеналом ядерного оружия.

Почти половина (46%) респондентов ожидают, что к 2033 году Россия либо станет failed state (несостоявшимся государством), либо распадется. Более пятой части (21%) считают Россию страной, которая наиболее вероятно станет failed state в ближайшие 10 лет. Этот более чем в два раза превышает показатель второго по популярности ответа – Афганистана.

40% респондентов ожидают внутреннего распада России к 2033 году из-за революции, гражданской войны, политической дезинтеграции или по какой-либо другой причине. Распад России прогнозирует 49% экспертов из Европы и 36% американских аналитиков.

14% респондентов считают, что Россия, вероятно, применит ядерное оружие в течение следующих 10 лет. Среди тех, кто ожидает, что в ближайшее десятилетие страна столкнется с государственным крахом и с распадом, 22% считают, что РФ прибегнет к использованию ядерного оружия.

Из тех, кто полагает, что Россия, скорее всего, станет failed state или ее ждет распад, 10% считают, что после этого она станет демократической страной.

2. Мы двигаемся к большему количеству стран, которые обладают ядерным оружием, и к меньшему сотрудничеству в борьбе с распространением этого оружия. Но это не обязательно приведет к реальному использованию ядерного оружия.

13% респондентов заявили, что ни одна страна не получит ядерное оружие в ближайшее десятилетие. В то же время более трех четвертей опрошенных назвали конкретную страну, которая, как они считают, станет ядерной державой в течение этого периода. Чаще всего упоминался Иран (68%). Респонденты, которые ожидают некоторого расширения "ядерного клуба", в среднем полагают, что к нему в ближайшие 10 лет присоединится 1,6 страны.

Одной из причин появления новых ядерных стран эксперты называют региональное соперничество в следующем десятилетии. Например, из тех, кто считает, что Иран получит ядерное оружие в течение этого периода, 41% экспертов думают, что Саудовская Аравия тоже его получит.

57% тех, кто говорит, что Япония получит ядерное оружие, верят в то же самое в отношении Южной Кореи. Это, вероятно, связано не столько с напряженностью между Японией и Южной Кореей, сколько с тем, что обе страны чувствуют растущую угрозу со стороны Китая и/или Северной Кореи.

Среди тех, кто предвидит, что Китай начнет военные действия, чтобы вернуть себе Тайвань в следующем десятилетии, 22% считают, что Южная Корея получит ядерное оружие в течение того же периода, а 16% полагают, что это сделает Япония.

Наибольший надвигающийся риск войны между великими державами может быть в Азии, а не в Европе

Большинство опрошенных (58%) считают, что ядерное оружие останется неиспользованным в течение следующих 10 лет. Тем не менее, почти треть респондентов (31%) ожидают, что в следующем десятилетии произойдет первое применение ядерного оружия со времен Второй мировой войны.

Россия чаще всего (14% всех респондентов) упоминается как страна, которая, вероятно, применит такое оружие до 2033 года. На втором месте Северная Корея (10%).

3. Ожидание военного наступления Китая на Тайвань.

70% респондентов согласны с тем, что Китай будет стремиться насильственно вернуть себе Тайвань в течение следующих 10 лет. Только двое из десяти не верят, что такой сценарий произойдет.

Многие в настоящее время сосредоточены на риске того, что Россия вступит в прямую борьбу с Соединенными Штатами и НАТО. Но примечательно, что даже в условиях горячей войны в Украине прямо у границ НАТО большинство респондентов (более 60%) не согласны с тем, что военное столкновение Россия – НАТО произойдет в ближайшие 10 лет. Возможно, предполагая, что конфликт в Украине может быть ограничен этой страной или что война показала, что Россия слишком слаба, чтобы вступить в бой непосредственно с НАТО.

Учитывая, что китайское военное нападение на Тайвань, вероятно, побудит Соединенные Штаты вмешаться для поддержки острова, и что респонденты гораздо более склонны считать вероятным конфликт между Китаем и Тайванем, чем конфликт между Россией и НАТО, наибольший надвигающийся риск войны между великими державами может быть в Азии, а не в Европе.

4. Разъединение связей между США и Китаем может быть не таким драматичным, как принято считать.

Опрошенные эксперты вынесли однозначный вердикт: полное разъединение маловероятно. Несмотря на всю геополитическую напряженность и торговые ограничения между двумя странами, наиболее вероятным результатом (по мнению примерно 40% респондентов) является то, что экономики США и Китая будут "несколько менее" взаимозависимы к 2033 году, чем это есть сейчас.

В целом 58% респондентов прогнозируют уменьшение экономической взаимозависимости между двумя странами к 2033 году и только 23% ожидают увеличения. Респонденты из США несколько более убеждены в этом: 64% ожидают снижения взаимозависимости (24% по-прежнему ожидают увеличения).

Однако не менее важно и то, что примерно восемь из десяти респондентов – как в целом, так и среди американцев – ожидают, что любые изменения в любом направлении будут в лучшем случае ограниченными. Таким образом, широко распространенное ожидание заключается в медленном разъединении.

5. Соединенные Штаты останутся могущественными, но не гегемоном.

Респонденты в целом выразили уверенность в том, что Соединенные Штаты сохранят свое влияние в течение следующих 10 лет, хотя многие представляют себе страну как ту, которая будет иметь превосходство в одних областях влияния, но не в других. Семь из десяти прогнозируют, что к 2033 году Соединенные Штаты останутся доминирующей военной державой в мире – очень высокий процент, учитывая опасения по поводу военной модернизации Китая и утраты Соединенными Штатами своего военного превосходства. В то же время около половины респондентов считают, что США сохранят свое технологическое превосходство над всеми остальными.

Только трое из десяти респондентов считают, что Соединенные Штаты будут доминирующим игроком в мире дипломатии, и лишь немногим более трех из десяти считают, что они будут доминирующей экономической силой в мире.

Две группы респондентов имеют резко расходящиеся взгляды на американскую мощь

Все это наталкивает на вопрос: если Соединенные Штаты потеряют свое экономическое и дипломатическое превосходство, смогут ли сохраниться другие их преимущества? В конце концов, военная мощь в значительной степени зависит от прочных союзов и экономического, и технологического мастерства, тогда как технологическая мощь в значительной степени зависит от способности страны коммерциализировать технологические достижения.

Две группы респондентов имеют резко расходящиеся взгляды на американскую мощь. Первая группа, составляющая 19% опрошенных, полагает, что к 2033 году будет верно одно или несколько из следующих утверждений: Соединенные Штаты станут несостоявшимся государством; они распадутся; они больше не будет доминирующей державой в мире ни в одной из категорий, охваченных исследованием: военной, экономической, дипломатической или технологической.

Примерно 7% респондентов назвали США и Пакистан странами, которые с наибольшей вероятностью потерпят крах в ближайшие 10 лет. В эту группу попадают 14% американских респондентов и 17% европейских респондентов. Самые поразительные ответы исходят от тех, кто является гражданами стран за пределами США и Европы: более половины из них относятся к категории пессимистов.

Вторая группа, составляющая 12% всех респондентов, – оптимисты, считающие, что США будут единственной доминирующей державой во всех областях: военной, экономической, дипломатической и технологической. Среди американских и европейских респондентов доля оптимистов – 12% и 15% соответственно, примерно такая же, как и доля пессимистов. Большая разница исходит от остального мира, где никто из респондентов не ожидает, что к 2033 году Соединенные Штаты будут иметь такую многогранную гегемонию.

6. Глобальное сотрудничество в области климата будет расширяться.

По мнению респондентов, изменение климата – это вопрос, который, скорее всего, встанет на повестку дня международной политики в ближайшее десятилетие. Большинство (42%) считают, что он обеспечит наибольший рост международного сотрудничества, опередив находящееся на втором месте общественное здравоохранение (25%).

Из тех, кто утверждает, что к 2033 году вопросы климата принесут наибольший импульс глобальному сотрудничеству, почти треть (29%) считают, что среди различных социальных движений, представленных респондентам, экологические движения будут иметь наибольшее политическое влияние во всем мире в течение следующих 10 лет. Среди тех, кто не думает, что изменение климата станет предметом международной повестки дня, только 12% ожидают, что экологические движения окажут такое влияние.

39% респондентов считают, что к 2033 году начнется крупномасштабная геоинженерия планеты

Респонденты, которые прогнозируют более широкое глобальное сотрудничество для решения проблемы изменения климата, разделились в вопросе пиковых выбросов. По их мнению, такое сотрудничество может быть результатом как активных усилий по ускорению перехода к чистой энергетике, так и более серьезной реакции на все еще быстрое потепление в мире: 47% считают, что пик произойдет к 2033 году, но 42% не согласны с этим.

Большинство респондентов не считают, что выбросы парниковых газов достигнут своего пика и начнут снижаться к 2033 году.

Респонденты в целом также были более склонны согласиться (39%), чем не согласиться (35%), с тем, что к 2033 году люди, вероятно, начнут преднамеренную крупномасштабную геоинженерию планеты (например, насыщая атмосферу аэрозолями), чтобы уменьшить последствия изменения климата.

7. Будьте готовы к еще большей глобальной волатильности.

Один из серьезных результатов опроса заключается в том, сколько респондентов ожидают, что мир столкнется с дополнительными экономическими опасностями и опасностями для общественного здравоохранения в ближайшее десятилетие.

76% прогнозируют к 2033 году еще один глобальный экономический кризис масштабов финансового кризиса 2008–2009 годов. Еще 19% считают, что таких кризисов будет два и более. 49% предвидят еще одну глобальную пандемию с такими же масштабами и последствиями, как COVID-19, которая разразится до 2033 году, а еще 16% ожидают две или более таких пандемий.

Эти результаты могут указывать на более тревожные тенденции, включая грядущую эру более частых и интенсивных чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

8. Перетягивание каната между демократией и автократией будет продолжаться, при этом демократии могут потерять некоторые позиции.

Опрошенные эксперты в целом не видят явного триумфа ни демократов, ни автократов в ближайшие 10 лет. Большинство ожидают, что количество демократий в мире сократится (37%), чем вырастет (29%). Но почти все прогнозируют, что любые изменения будут скромными: всего 4% предсказывают, что к 2033 году будет намного больше или намного меньше демократий. 35% считают, что в мире будет примерно такое же количество демократий, как и сегодня. (Стоит отметить, что вопрос был о будущем количестве демократий, а не о прогнозируемой силе или типе этих демократий).

На вопрос о том, какие страны с наибольшей вероятностью перейдут от демократии к автократии или наоборот к 2033 году, респонденты чаще всего выбирали "ни одной". 46% не предвидят сдвигов от автократии к демократии, и только 31% предсказывают, что страны не пойдут в обратном направлении, что согласуется с общим мнением респондентов о том, что общие изменения будут скромными, но будут иметь тенденцию к удалению от демократии.

Несколько стран, включая Венгрию, Турцию и Россию, названы как автократиями, которые могут стать демократиями, так и демократиями, которые могут стать автократиями, что позволяет предположить, что у некоторых респондентов разные взгляды на то, как классифицировать эти страны.

9% всех респондентов (10% опрошенных из США) выбрали Соединенные Штаты как демократическую страну, которая с наибольшей вероятностью станет автократической к 2033 году. Взгляды некоторых респондентов на будущее США и глобальной демократии кажутся связанными, предполагая, что они рассматривают Соединенные Штаты как самую важную демократическую страну и хранителя глобальной демократии. Среди тех, кто предвидит либо отсутствие изменений, либо сокращение числа демократий во всем мире, 12% ожидают, что Соединенные Штаты станут автократическими. Для тех, кто ожидает увеличения числа демократий, никто не предсказывает, что США станут авторитарными.

9. Демократии столкнутся с трудным десятилетием системных опасностей.

Демократии вступают в опасное десятилетие, в котором им придется бороться с националистическими и популистскими силами и всеми проблемами, связанными с быстро развивающимися технологиями. На вопрос, какие общественные движения, по их мнению, будут иметь наибольшее политическое влияние во всем мире в течение следующих 10 лет, только 5% респондентов выбрали продемократические, тогда как большинство выбрало либо националистические, либо популистские движения. Треть респондентов назвали движения, которые отстаивают другие вопросы, часто связанные с демократическим обществом: окружающая среда, проблемы молодежи и права женщин.

Среди тех, кто предвидит, что демократий в следующем десятилетии станет меньше, 68% предсказывают усиление политического влияния популистских или националистических движений и лишь 2% – рост влияния продемократических движений. Среди тех, кто прогнозирует рост демократии, так считают 38% и 10% соответственно.

К 2033 году социальные сети будут иметь негативное влияние на демократические страны

Тенденции в области массовой коммуникации и новых технологий также представляют собой потенциальную опасность для демократий. На фоне значительных преобразований в технологическом секторе – от новых мер регулирования до корпоративных потрясений в компаниях социальных сетей и того, как эти платформы оказались втянутыми в более широкую политическую поляризацию – более половины респондентов (53%) прогнозируют, что к 2033 году социальные сети будут иметь негативное влияние на демократические страны. Только 15% считают, что оно будет позитивным. 18% говорят, что в течение следующих 10 лет социальные сети настолько разовьются, что ответить на этот вопрос невозможно.

Среди тех, кто прогнозирует сокращение числа демократий по всему миру, значительная часть (69%) считают, что социальные сети будут отрицательным фактором для демократий.

Опрошенные также прогнозируют стремительное развитие "прорывных технологий". В частности речь идет про коммерческие квантовые вычисления, автономные транспортные средства, которые выполняет все задачи в любых условиях вождения без необходимости участия человека, и общий искусственный интеллект (где компьютеры и машины обладают человеческим интеллектом и творческими способностями).

Во всех трех случаях большинство респондентов (от 57% до 68%) согласны с тем, что эти технологии будут существовать и/или станут коммерчески жизнеспособными к 2033 году. Хотя все три технологии обещают огромные преимущества для человечества, они также вызовут проблемы, связанные с общественным здоровьем, национальной безопасностью и демократическим управлением.

10. Международные организации по безопасности, вероятно, останутся в значительной степени неизменными, даже когда мир столкнется с беспрецедентными изменениями и вызовами.

Вторжение России в Украину выявило возможности и ограничения институтов, призванных укреплять международную безопасность. Хотя респонденты предсказывают ряд серьезных вызовов для безопасности в ближайшие 10 лет – от конфликта из-за Тайваня до хрупкости российского государства и новых пандемий и экономических кризисов, – они ожидают, что существующая в мире архитектура безопасности останется в основном прежней.

Например, 82% респондентов считают, что в ближайшее десятилетие НАТО останется союзом североамериканских и европейских стран, основанным на взаимных гарантиях безопасности. Среди респондентов, которые являются гражданами стран-членов НАТО, 85% считают, что нынешняя форма Альянса будет сохранена; среди выходцев из других стран то же самое говорят 71% опрошенных.

Ответы на возможное расширение Совета Безопасности ООН содержат аналогичный посыл. 64% всех респондентов ожидают, что до 2033 году в самом влиятельном органе ООН не появится новых постоянных мест.

Респонденты, предсказывающие расширение Совета Безопасности, в среднем считают, что там появится 1,7 новых члена. Основное предположение состоит в том, что если количество постоянных членов Совбеза будет расти, одним из бенефициаров этого станет Индия. Более половины тех, кто прогнозирует, что Япония, Бразилия, Нигерия или Южная Африка получат такое место, также говорят, что его получит и Индия.

Эксперты предполагают, что без изменений Совет Безопасности потеряет актуальность, поскольку все больше решений о международной безопасности принимается где-либо в другом месте. Между тем, 4% респондентов без подсказки отметили, что, по их мнению, в течение следующего десятилетия НАТО необходимо будет взять на себя более широкие глобальные задачи, включая обеспечение безопасности в Азии.