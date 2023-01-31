Под Мариуполем оккупанты накопили до 30 тыс. военных для наступления под Угледаром – Андрющенко

Россияне готовятся к наступлению на Угледар, концентрируя войска в селах под Мариуполем, сообщил Андрющенко Фото: EPA (иллюстративное)

"Британская разведка фактически подтверждает наши данные и выводы. Русня готовит пойти в наступление в районе Угледара [Донецкой области]", – написал он.

По словам Андрющенко, основное место концентрации сил и военной техники захватчиков – Мариуполь и Мариупольский район.

"Именно здесь наблюдаем с конца прошлой недели формирование новой большой группировки. Здесь и мобилизованные из Московии, здесь и части из Донецка и Луганска на доукомплектовании, здесь российские подразделения", – рассказал советник мэра Мариуполя.

По его оценке, количество российских военных в регионе выросло с 15 тыс. после бегства оккупантов их Херсона до 25-30 тыс. "пока живой силы" на данный момент.

Советник мэра отметил, что из военной техники кроме небольшого количества бронемашин разного класса для пехоты в местах формирования группировки оккупантов зафиксированы танки, преимущественно Т-62. Также значительно усилены средствами ПВО все районы Мариуполя.

"Рисовать на карте сейчас где сколько кого стоит не будем, те кому нужно уже получили все данные. Но почти не осталось поселка по направлению на Волноваху [Донецкой области] – Угледар на расстоянии до 15 км. от Мариуполя, где по домам не размещены оккупанты", – подытожил Андрющенко.