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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Мариуполем оккупанты накопили до 30 тыс. военных для наступления под Угледаром – Андрющенко

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Россияне готовятся к наступлению на Угледар, концентрируя войска в селах под Мариуполем, сообщил Андрющенко
Россияне готовятся к наступлению на Угледар, концентрируя войска в селах под Мариуполем, сообщил Андрющенко
Фото: EPA (иллюстративное)

В районе временно оккупированного Маруполя Донецкой области российские войска собрали значительные силы для наступления на угледарском направлении. Об этом сообщил 31 января в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Британская разведка фактически подтверждает наши данные и выводы. Русня готовит пойти в наступление в районе Угледара [Донецкой области]", – написал он.

По словам Андрющенко, основное место концентрации сил и военной техники захватчиков – Мариуполь и Мариупольский район.

"Именно здесь наблюдаем с конца прошлой недели формирование новой большой группировки. Здесь и мобилизованные из Московии, здесь и части из Донецка и Луганска на доукомплектовании, здесь российские подразделения", – рассказал советник мэра Мариуполя.

По его оценке, количество российских военных в регионе выросло с 15 тыс. после бегства оккупантов их Херсона до 25-30 тыс. "пока живой силы" на данный момент.

Советник мэра отметил, что из военной техники кроме небольшого количества бронемашин разного класса для пехоты в местах формирования группировки оккупантов зафиксированы танки, преимущественно Т-62. Также значительно усилены средствами ПВО все районы Мариуполя.

"Рисовать на карте сейчас где сколько кого стоит не будем, те кому нужно уже получили все данные. Но почти не осталось поселка по направлению на Волноваху [Донецкой области] – Угледар на расстоянии до 15 км. от Мариуполя, где по домам не размещены оккупанты", – подытожил Андрющенко.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. В то же время в январе 2023 года украинские войска покинули Соледар Донецкой области.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. 

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города. 29 января президент Украины добавил, что на этом направлении "ситуация очень жесткая и враг не жалеет людей".

В попытках штурмовать Бахмут российские оккупанты теряют до батальона живой силы в день, сообщил 26 января представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. За два месяца попыток прорвать украинскую оборону на этом направлении "потери противника соразмерны двум чеченским войнам", добавил он. 27 января Череватый информировал также о больших потерях оккупантов в районе Угледара.

Всего на территории Украины против ВСУ сейчас воюют около 326 тыс. российских оккупантов. Об этом в опубликованном 31 января интервью The Washington Post заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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