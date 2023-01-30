Мариупольский порт оккупанты планируют превратить в военную базу – Андрющенко

По его словам, в порту пришвартованы два судна под погрузку, однако из-за замерзшего канала входа в акваторию движения нет. Кроме того, в зерновом терминале в порту системно горят остатки зерна по неизвестной причине.

"Военный полигон кадыровцев из порта перенесен. В порту обустроены места для установки систем ПВО, что также указывает на попытки превратить Мариупольский порт в военно-логистическую базу. В целом из-за погодных условий порт в состоянии спячки. Весной будем видеть реализацию планов россиян", – написал Андрющенко.

Он опубликовал видео зимнего порта.