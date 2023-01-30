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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мариупольский порт оккупанты планируют превратить в военную базу – Андрющенко

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Порт Мариуполя пока "в спячке", сообщил Андрющенко
Порт Мариуполя пока "в спячке", сообщил Андрющенко
Фото: EPA

В порт оккупированного Мариуполя Донецкой области не пускают местных жителей, его обслуживают исключительно граждане РФ. О ситуации в порту рассказал советник мэра города Петр Андрющенко 30 января в Telegram.

По его словам, в порту пришвартованы два судна под погрузку, однако из-за замерзшего канала входа в акваторию движения нет. Кроме того, в зерновом терминале в порту системно горят остатки зерна по неизвестной причине.

"Военный полигон кадыровцев из порта перенесен. В порту обустроены места для установки систем ПВО, что также указывает на попытки превратить Мариупольский порт в военно-логистическую базу. В целом из-за погодных условий порт в состоянии спячки. Весной будем видеть реализацию планов россиян", – написал Андрющенко.

Он опубликовал видео зимнего порта.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей. Он также заявлял, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Также Андрющенко сообщал 28 января, что на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе захватчики пригнали свои вертолеты.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, морские порты Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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