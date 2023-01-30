Мариупольский порт оккупанты планируют превратить в военную базу – Андрющенко

По его словам, в порту пришвартованы два судна под погрузку, однако из-за замерзшего канала входа в акваторию движения нет. Кроме того, в зерновом терминале в порту системно горят остатки зерна по неизвестной причине.
"Военный полигон кадыровцев из порта перенесен. В порту обустроены места для установки систем ПВО, что также указывает на попытки превратить Мариупольский порт в военно-логистическую базу. В целом из-за погодных условий порт в состоянии спячки. Весной будем видеть реализацию планов россиян", – написал Андрющенко.
Он опубликовал видео зимнего порта.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей. Он также заявлял, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
Также Андрющенко сообщал 28 января, что на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе захватчики пригнали свои вертолеты.