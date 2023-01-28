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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На территории "Азовстали" в Мариуполе оккупанты обустроили вертолетную базу – Андрющенко

На "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя
На "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя
Фото: ЕРА

На территорию завода "Азовсталь" в оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области захватчики пригнали свои вертолеты. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 28 января в Telegram.

"Высокая вертолетная активность. На территории "Азовстали" оккупанты обустроили вертолетную базу. Вертолеты класса Ми-8. По меньшей мере 10 взлетов зафиксировано за световой день сегодня", – написал он.

По данным советника мэра Мариуполя, "приоритетное направление полетов – в Запорожскую область".

"Оккупанты возобновили движение грузовиков с "зубами дракона", БК (боекомплектом. – "ГОРДОН") и пока живой силой на бердянское направление из России. [Наблюдается также] стремительное увеличение военного контингента", – отметил Андрющенко.

Он объяснил, что в Мариупольском районе оккупанты устроили уже третий лагерь мобилизованных россиян – в одном из поселков в направлении Никольского.

"Также размещен военный корпус россиян примерно в количестве 3 тыс. человек в поселках в направлении Волновахи. Размещение как мобилизованных, так и военных производится путем заселения в пустые частные дома среди гражданского населения. Живой щит в приоритете", – заявил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, военные, оккупация, Мариуполь, вертолет, Бердянск, Волноваха, Азовсталь, вторжение, война России против Украины, лагеря, Петр Андрющенко
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