На территории "Азовстали" в Мариуполе оккупанты обустроили вертолетную базу – Андрющенко

"Высокая вертолетная активность. На территории "Азовстали" оккупанты обустроили вертолетную базу. Вертолеты класса Ми-8. По меньшей мере 10 взлетов зафиксировано за световой день сегодня", – написал он.
По данным советника мэра Мариуполя, "приоритетное направление полетов – в Запорожскую область".
"Оккупанты возобновили движение грузовиков с "зубами дракона", БК (боекомплектом. – "ГОРДОН") и пока живой силой на бердянское направление из России. [Наблюдается также] стремительное увеличение военного контингента", – отметил Андрющенко.
Он объяснил, что в Мариупольском районе оккупанты устроили уже третий лагерь мобилизованных россиян – в одном из поселков в направлении Никольского.
"Также размещен военный корпус россиян примерно в количестве 3 тыс. человек в поселках в направлении Волновахи. Размещение как мобилизованных, так и военных производится путем заселения в пустые частные дома среди гражданского населения. Живой щит в приоритете", – заявил Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.