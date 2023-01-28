На территории "Азовстали" в Мариуполе оккупанты обустроили вертолетную базу – Андрющенко

"Высокая вертолетная активность. На территории "Азовстали" оккупанты обустроили вертолетную базу. Вертолеты класса Ми-8. По меньшей мере 10 взлетов зафиксировано за световой день сегодня", – написал он.

По данным советника мэра Мариуполя, "приоритетное направление полетов – в Запорожскую область".

"Оккупанты возобновили движение грузовиков с "зубами дракона", БК (боекомплектом. – "ГОРДОН") и пока живой силой на бердянское направление из России. [Наблюдается также] стремительное увеличение военного контингента", – отметил Андрющенко.

Он объяснил, что в Мариупольском районе оккупанты устроили уже третий лагерь мобилизованных россиян – в одном из поселков в направлении Никольского.

"Также размещен военный корпус россиян примерно в количестве 3 тыс. человек в поселках в направлении Волновахи. Размещение как мобилизованных, так и военных производится путем заселения в пустые частные дома среди гражданского населения. Живой щит в приоритете", – заявил Андрющенко.

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